Trabzonspor’a Kasımpaşa maçı sonrası büyük övgü: Türk futbolunda öncü oluyor

YUNUS EMRE SEL - İKİ KLASİK

Zeka, tüm bu anlayışların en belirleyici olanı desem çok da abartmış olmam aslında. Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısında sergilediği oyunun özellikle ilk yarısına, Dorukhan'ın her şeyden önce sakinlik ve zeka gerektiren katkısı damga vurdu. Biraz zeka ve çabukluk, bizim ülkemizin futbol ikliminde eşleşmesi çok zor bir denge bozucu.