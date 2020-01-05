GaleriSpor

Trabzonspor'a Bulgar yıldız | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor engelini 6 golle geçerek 3 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Transfer dönemine eski Galatasaraylı Ndiaye'yi kadrosuna katarak başlayan bordo-mavili ekip rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Uzun süredir takip ettiği ve oyun sitili olarak Yusuf Yazıcı'ya olan benzerliği ile dikkat çeken ismi yakın markaja alan Trabzonspor'un bu transferi bitirmeye yakın olduğu bildirildi.

05.01.2020 12:00 - Son Güncelleme: 05.01.2020 12:00
Trabzonspor'a Bulgar yıldız | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde bitiren Trabzonspor ara transfer dönemine hızlı başladı. Bordo-mavililer uzun süredir gündemde olan Ndiaye ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'a Bulgar yıldız | Son dakika spor haberleri

Hüseyin Cimşir ile yola devam etme kararı alan Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer Ndiaye'den sonra bir ismi daha gündemine aldı.

Trabzonspor'a Bulgar yıldız | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor yönetimi nokta transferlerle sezonun ikinci yarısına başlamanın ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan Fırtına, yeni Yusuf Yazıcı'sını buldu. İşte son gelişmeler...

Trabzonspor'a Bulgar yıldız | Son dakika spor haberleri

NDIAYE İMZAYI ATTI
Trabzonspor Kulübü, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştığını borsaya bildirdi. Bordo-mavili kulüp, Ndiaye'ye yarım sezon için 1 milyon euro garanti ücret, menajerine 100 bin euro, İngiliz kulübü Stoke City'e de 150 bin sterlin ödeyecek. Trabzonspor'a imza atan Ndiaye, bordo-mavili formayı giyip basın mensuplarına poz verdi.

Trabzonspor'a Bulgar yıldız | Son dakika spor haberleri

"SEZON SONUNDA GÜLEN YÜZLER GÖRMEK İSTİYORUM"
Ndiaye, "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum, bana güvenip beni Trabzon'a getirdiği için çok teşekkürler. Ayrıca beni buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılayan Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Umarım elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İşte Fenerbahçe'nin yıldızlarının bilinmeyen yönleri
İşte Fenerbahçe'nin yıldızlarının bilinmeyen yönleri