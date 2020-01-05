Trabzonspor'a Bulgar yıldız | Son dakika spor haberleri

"SEZON SONUNDA GÜLEN YÜZLER GÖRMEK İSTİYORUM"

Ndiaye, "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum, bana güvenip beni Trabzon'a getirdiği için çok teşekkürler. Ayrıca beni buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılayan Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Umarım elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum" dedi.