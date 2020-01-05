Trabzonspor'a Bulgar yıldız | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor engelini 6 golle geçerek 3 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Transfer dönemine eski Galatasaraylı Ndiaye'yi kadrosuna katarak başlayan bordo-mavili ekip rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Uzun süredir takip ettiği ve oyun sitili olarak Yusuf Yazıcı'ya olan benzerliği ile dikkat çeken ismi yakın markaja alan Trabzonspor'un bu transferi bitirmeye yakın olduğu bildirildi.
NDIAYE İMZAYI ATTI
Trabzonspor Kulübü, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştığını borsaya bildirdi. Bordo-mavili kulüp, Ndiaye'ye yarım sezon için 1 milyon euro garanti ücret, menajerine 100 bin euro, İngiliz kulübü Stoke City'e de 150 bin sterlin ödeyecek. Trabzonspor'a imza atan Ndiaye, bordo-mavili formayı giyip basın mensuplarına poz verdi.
"SEZON SONUNDA GÜLEN YÜZLER GÖRMEK İSTİYORUM"
Ndiaye, "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum, bana güvenip beni Trabzon'a getirdiği için çok teşekkürler. Ayrıca beni buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılayan Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Umarım elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum" dedi.