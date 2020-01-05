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İşte Fenerbahçe'nin yıldızlarının bilinmeyen yönleri

Süper Lig'de ilk devre heyecanı geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Devre arası transfer döneminin açılmasıyla birlikte sporseverler takımlarını yapacağı transferleri beklemeye başladı. Lig heyecanına verilen arada Fenerbahçeli bazı futbolcuların bilinmeyen yönlerini sizler için derledik. İşte takımdaki en uykucu, en arkadaş canlısı, en neşeli, en disiplinli isimler...

05.01.2020 11:33 - Son Güncelleme: 05.01.2020 11:33
İşte Fenerbahçe'nin yıldızlarının bilinmeyen yönleri

Süper Lig'de ilk yarı sonunda Fenerbahçe, özellikle son haftalarda alınan başarılı sonuçlar sonrası ikinci yarı için umut verdi. Sarı-lacivertli formayı giyen isimler sahada ortaya koyduğu performans dışında saha dışındaki özellikleriyle de merak ediliyor. Peki Fenerbahçeli isimler nelerden hoşlanıyor? Öne çıkan özellikleri ne? İşte birbirinden ilginç detaylar...

İşte Fenerbahçe'nin yıldızlarının bilinmeyen yönleri

MAURICIO ISLA: DİZİSEVER
Şilili futbolcu dizi ve film izlemeye bayılıyor. Bu yüzden de fazla konuşkan değil. Evinde televizyondan, deplasman yolculuklarında ise cep telefonu ya da tablet bilgisayarından dizi ya da film seyretmeye bayılıyor.

İşte Fenerbahçe'nin yıldızlarının bilinmeyen yönleri

HASAN ALİ KALDIRIM: SESSİZ KAPTAN
Takımın en sessiz sedasız futbolcularından biri. Adeta ağzı var dili yok. Sağa sola karışmayıp sadece işini yapan, çalışmalarını hiçbir zaman aksatmayan Hasan Ali, beyefendiliği ile de takdir topluyor.

İşte Fenerbahçe'nin yıldızlarının bilinmeyen yönleri

TOLGA CİĞERCİ: ALMAN DİSİPLİNİ
Disiplini ve çalışma azmiyle Max Kruse'den daha Alman olduğu söyleniyor. İnanılmaz bir iş ahlakı olan Tolga'nın ne antrenmanda ne de maçta verilen görevi aksattığını gören yok. Bu yüzden idmanlarda ve maçlarda en çok koşan isim hep Tolga oluyor. Zaten bu özelliği sayesinde 'futbol hayatını bitirir' denilen o sakatlığı yenebilen yeğane futbolcu oldu.

İşte Fenerbahçe'nin yıldızlarının bilinmeyen yönleri

GARRY RODRIGUES: CIRCIR BÖCEĞİ
Futbolcular içinde dışa en dönük isim. Onun sustuğunu gören yok! Sürekli konuşan, soru soran Garry, sıcakkanlı kişiliğiyle takımın en sevilen isimlerinden biri. Girdiği ortama uyum sağlamakta zorluk çekmiyor.

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