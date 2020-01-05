İşte Fenerbahçe'nin yıldızlarının bilinmeyen yönleri

TOLGA CİĞERCİ: ALMAN DİSİPLİNİ

Disiplini ve çalışma azmiyle Max Kruse'den daha Alman olduğu söyleniyor. İnanılmaz bir iş ahlakı olan Tolga'nın ne antrenmanda ne de maçta verilen görevi aksattığını gören yok. Bu yüzden idmanlarda ve maçlarda en çok koşan isim hep Tolga oluyor. Zaten bu özelliği sayesinde 'futbol hayatını bitirir' denilen o sakatlığı yenebilen yeğane futbolcu oldu.