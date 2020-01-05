İşte Fenerbahçe'nin yıldızlarının bilinmeyen yönleri
Süper Lig'de ilk devre heyecanı geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Devre arası transfer döneminin açılmasıyla birlikte sporseverler takımlarını yapacağı transferleri beklemeye başladı. Lig heyecanına verilen arada Fenerbahçeli bazı futbolcuların bilinmeyen yönlerini sizler için derledik. İşte takımdaki en uykucu, en arkadaş canlısı, en neşeli, en disiplinli isimler...
Süper Lig'de ilk yarı sonunda Fenerbahçe, özellikle son haftalarda alınan başarılı sonuçlar sonrası ikinci yarı için umut verdi. Sarı-lacivertli formayı giyen isimler sahada ortaya koyduğu performans dışında saha dışındaki özellikleriyle de merak ediliyor. Peki Fenerbahçeli isimler nelerden hoşlanıyor? Öne çıkan özellikleri ne? İşte birbirinden ilginç detaylar...
TOLGA CİĞERCİ: ALMAN DİSİPLİNİ
Disiplini ve çalışma azmiyle Max Kruse'den daha Alman olduğu söyleniyor. İnanılmaz bir iş ahlakı olan Tolga'nın ne antrenmanda ne de maçta verilen görevi aksattığını gören yok. Bu yüzden idmanlarda ve maçlarda en çok koşan isim hep Tolga oluyor. Zaten bu özelliği sayesinde 'futbol hayatını bitirir' denilen o sakatlığı yenebilen yeğane futbolcu oldu.