Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bomba patlıyor yeni transfer için tarih verdi | Son dakika transfer haberleri
Ara transfer dönemi dün resmen başladı. Takımlar da birbiri ardına yeni transferlerini açıklamaya başlarken Fenerbahçe'nin eksik bölgeleri ile ilgili henüz bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Ersun Yanal raporu doğrultusunda savunmaya, orta sahaya ve forvete transfer yapmak isteyen yönetim çalışmalarını hızlandırırken, Almanya'dan flaş bir haber geldi. Alman basınının iddiasına göre sarı lacivertlilerin ilk resmi imzası için artık saatler kaldı!
05.01.2020 12:51
- Son Güncelleme: 05.01.2020 12:51
Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi...
Sarı lacivertliler, savunmaya, orta sahaya ve ileri uca takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı...
Bu bağlamda kulüp yönetimi, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal'dan gelecek ve gidecek isimler için özel bir rapor talep etti.
Bu rapor doğrultusunda tecrübeli teknik direktör, sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın olmaması sebebiyle ve performans yetersizliğinden dolayı forma bulmakta zorlanan Zanka yerine bir stoper talep etti.
SOL BEK VE STOPER İHTİYACI DOĞDU
Öte yandan Hasan Ali Kaldırım'ın sürekli olarak sakatlanması, Nabil Dirar'ın sol bek pozisyonunda istenilen performansı sergileyememesi, bir sol bek ihtiyacının olduğunu da bildirmesine neden oldu.