Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bomba patlıyor yeni transfer için tarih verdi | Son dakika transfer haberleri

Ara transfer dönemi dün resmen başladı. Takımlar da birbiri ardına yeni transferlerini açıklamaya başlarken Fenerbahçe'nin eksik bölgeleri ile ilgili henüz bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Ersun Yanal raporu doğrultusunda savunmaya, orta sahaya ve forvete transfer yapmak isteyen yönetim çalışmalarını hızlandırırken, Almanya'dan flaş bir haber geldi. Alman basınının iddiasına göre sarı lacivertlilerin ilk resmi imzası için artık saatler kaldı!

05.01.2020 12:51 - Son Güncelleme: 05.01.2020 12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





