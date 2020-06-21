Trabzonspor zirveyi geri istiyor! İşte Trabzonspor'un Alanya 11'i
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Trabzonspor, 28. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'den zirveyi geri almak isteyen bordo-mavililer, hesaplarını mutlak galibiyet üzerine kurmuş durumda. Karşılaşma öncesi, cezası sona eren Guilherme geri dönerken, Nwakaeme ve Sosa'nın oynaması beklenmiyor. İşte Trabzonspor'un muhtemel Alanyaspor ilk 11'i ve detaylar...
21.06.2020 15:36
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