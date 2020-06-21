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Trabzonspor zirveyi geri istiyor! İşte Trabzonspor'un Alanya 11'i

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Trabzonspor, 28. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'den zirveyi geri almak isteyen bordo-mavililer, hesaplarını mutlak galibiyet üzerine kurmuş durumda. Karşılaşma öncesi, cezası sona eren Guilherme geri dönerken, Nwakaeme ve Sosa'nın oynaması beklenmiyor. İşte Trabzonspor'un muhtemel Alanyaspor ilk 11'i ve detaylar...

21.06.2020 15:36 - Son Güncelleme:
Trabzonspor zirveyi geri istiyor! İşte Trabzonspor'un Alanya 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

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Trabzonspor zirveyi geri istiyor! İşte Trabzonspor'un Alanya 11'i

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trabzonspor zirveyi geri istiyor! İşte Trabzonspor'un Alanya 11'i

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle lige verilen aranın ardından Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da İstanbul'da Fenerbahçe karşısında aynı skorla turu geçerek finale yükselen bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor zirveyi geri istiyor! İşte Trabzonspor'un Alanya 11'i

Karadeniz ekibi, yarın galip gelerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'den tekrar liderlik koltuğunu devralmanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor zirveyi geri istiyor! İşte Trabzonspor'un Alanya 11'i

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Sosa, karşılaşmada görev alamayacak. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini alabilecek.

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