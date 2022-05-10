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Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı da istiyor! İşte Kayserispor maçı 11'i

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 1-0 kazandığı yarı final ilk maçının rövanşında bugün Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. İşte yarı final rövanş maçında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler.

10.05.2022 10:41 - Son Güncelleme: 10.05.2022 10:41
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nı da istiyor! İşte Kayserispor maçı 11’i

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi bugün başlıyor.

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Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nı da istiyor! İşte Kayserispor maçı 11’i

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak.

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nı da istiyor! İşte Kayserispor maçı 11’i

FIRTINA'DA HEDEF ÇİFTE KUPA
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez müzesine getirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nı da istiyor! İşte Kayserispor maçı 11’i

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. Eleme Turu'nda başlayan Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nı da istiyor! İşte Kayserispor maçı 11’i

Bordo-mavililer, son 16 turunda ise deplasmanda A. Denizlispor'u 2-1'le geçip adını çeyrek finale yazdırdı. Bu turda da FT Antalyaspor'u 2-0 yenen Karadeniz temsilcisi, yarı finale yükseldi.

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