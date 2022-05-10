Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı da istiyor! İşte Kayserispor maçı 11'i
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 1-0 kazandığı yarı final ilk maçının rövanşında bugün Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. İşte yarı final rövanş maçında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler.
10.05.2022 10:41 - Son Güncelleme: 10.05.2022 10:41
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak.
FIRTINA'DA HEDEF ÇİFTE KUPA
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez müzesine getirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.