Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası spor yazarlarından çarpıcı sözler! Penaltı kararları doğru mu?

AHMET ÇAKAR-ARDA KARDEŞLER BENİ ŞAŞIRTTI

Sezonun son derbisinde kazanan olmadı ama özellikle ilk yarı tam bir dövüş vardı. Sahanın her yerinde çok konsantre olmuş Beşiktaş, rakibine bastı, top yaptırmadı, kazandığı toplarla da süratle çıkmayı düşündü.