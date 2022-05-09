Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası spor yazarlarından çarpıcı sözler! Penaltı kararları doğru mu?
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya Novak damga vururken spor yazarları dev maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
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Sezonun son derbisinde kazanan olmadı ama özellikle ilk yarı tam bir dövüş vardı. Sahanın her yerinde çok konsantre olmuş Beşiktaş, rakibine bastı, top yaptırmadı, kazandığı toplarla da süratle çıkmayı düşündü.
Fakat ilk gol çok erken geldi. Kornerden dönen topu Ferdi tamamladı ve Novak ilk etapta ofsaytmış gibi görünse de -ki sonra ofsayt olmadığı kesin anlaşılıyortamamlayıp golü yaptı.
Serdar Dursun niye Fenerbahçe'nin santrforu olamayacağını ispat edercesine İrfan Can'ın önüne yuvarlaması gereken topu kaleye vurdu. Büyük takımın santrforu, İrfan Can'ın önüne bırakır.
Daha sonra kazanılan bir penaltı daha, bu sefer Ghezzal, Beşiktaş'a beraberliği getirdi. İkinci yarı özellikle ilk yarım saat Beşiktaş, Fenerbahçe'yi hapsetti. Larin'in kaçırdığı gollerden biri ağları bulsa dün gece sonuç çok farklı olurdu.