İşte Kim-Min Jae’de son durum! Fenerbahçeli yıldızın sahalara döneceği tarih belli oldu

Fenerbahçe'de bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çeken Kim-Min Jae, Beşiktaş derbisi öncesi sakatlığı sebebiyle ülkesi Güney Kore'ye gitmiş ve başarılı defans oyuncusunun sezonu kapattığı açıklanmıştı.