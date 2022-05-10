İşte Kim-Min Jae’de son durum! Fenerbahçeli yıldızın sahalara döneceği tarih belli oldu
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan ve ülkesi Güney Kore'ye giden Kim-Min Jae'nin ayak bileğinden geçirdiği operasyon sonrası sahalara dönüş tarihi de büyük oranda belli oldu. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
10.05.2022 19:37 - Son Güncelleme: 10.05.2022 19:38
Fenerbahçe'de bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çeken Kim-Min Jae, Beşiktaş derbisi öncesi sakatlığı sebebiyle ülkesi Güney Kore'ye gitmiş ve başarılı defans oyuncusunun sezonu kapattığı açıklanmıştı.
DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Sakatlığı sebebiyle ülkesinde ayak bileğinden ameliyat olan Kim-Min Jae'nin başarılı bir operasyon geçirdiği Fenerbahçe tarafından duyurulurken, Güney Koreli stoperin sahalara dönüş tarihi de büyük oranda belli oldu.
İNGİLİZ KULÜPLERİ SICAK BAKIYOR
Öte yandan Güney Koreli stoper için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.