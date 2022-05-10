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Haberler Spor İşte Kim-Min Jae’de son durum! Fenerbahçeli yıldızın sahalara döneceği tarih belli oldu

İşte Kim-Min Jae’de son durum! Fenerbahçeli yıldızın sahalara döneceği tarih belli oldu

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan ve ülkesi Güney Kore'ye giden Kim-Min Jae'nin ayak bileğinden geçirdiği operasyon sonrası sahalara dönüş tarihi de büyük oranda belli oldu. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
10.05.2022 19:37 - Son Güncelleme: 10.05.2022 19:38
İşte Kim-Min Jae’de son durum! Fenerbahçeli yıldızın sahalara döneceği tarih belli oldu

Fenerbahçe'de bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çeken Kim-Min Jae, Beşiktaş derbisi öncesi sakatlığı sebebiyle ülkesi Güney Kore'ye gitmiş ve başarılı defans oyuncusunun sezonu kapattığı açıklanmıştı.

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İşte Kim-Min Jae’de son durum! Fenerbahçeli yıldızın sahalara döneceği tarih belli oldu

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Sakatlığı sebebiyle ülkesinde ayak bileğinden ameliyat olan Kim-Min Jae'nin başarılı bir operasyon geçirdiği Fenerbahçe tarafından duyurulurken, Güney Koreli stoperin sahalara dönüş tarihi de büyük oranda belli oldu.

İşte Kim-Min Jae’de son durum! Fenerbahçeli yıldızın sahalara döneceği tarih belli oldu

Bu sezonu kapatan Kim-Min Jae'nin iyileşme sürecinin en az 1 ay olduğu ve bu sürenin duruma göre uzayabileceği belirtiliyor.

İşte Kim-Min Jae’de son durum! Fenerbahçeli yıldızın sahalara döneceği tarih belli oldu

Kim-Min Jae için tedavi sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezon öncesi kamp çalışmalarında yer alacağı düşünülüyor.

İşte Kim-Min Jae’de son durum! Fenerbahçeli yıldızın sahalara döneceği tarih belli oldu

İNGİLİZ KULÜPLERİ SICAK BAKIYOR
Öte yandan Güney Koreli stoper için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

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