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Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti! Transfer tamam

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 'fırtına'lar estiren Trabzonspor, derbi haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor bu haftadan 3 puanla çıkmak isterken bir yanda da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Bordo-mavililerin teknik heyeti ilk bombayı patlattı. Transferde her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, Badou NDiaye'yi Türkiye'ye davet etmişti. İddialara göre Trabzonspor, NDiaye'nin kulübü Stoke City ile her türlü anlaşmaya vardı.

21.12.2019 14:22 - Son Güncelleme: 21.12.2019 16:01
Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti! Ndiaye'den son dakika paylaşımı

Trabzonspor ara transfer sezonunun ilk bombasını patlattı.

Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti! Ndiaye'den son dakika paylaşımı

Trabzonspor NDiaye ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'de Osmanlıspor ve Galatasaray'da oynadıktan sonra İngiltere'ye giderek Stoke City forması giyen Ndiaye, Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a gelmişti.

Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti! Ndiaye'den son dakika paylaşımı

Trabzonspor ile Stoke City Badou NDiaye'nin 6 aylığına kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti! Ndiaye'den son dakika paylaşımı

Trabzonspor bu transfer için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Badou Ndiaye'nin maaşını Trabzonspor ödeyecek.

Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti! Ndiaye'den son dakika paylaşımı

UÇAK PAYLAŞIMI...

Ndiaye, uçaktan çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı. Bordo mavili ekibin yıldız futbolcuyu Trabzon'a davet etmişti.

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