Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti! Transfer tamam

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 'fırtına'lar estiren Trabzonspor, derbi haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor bu haftadan 3 puanla çıkmak isterken bir yanda da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Bordo-mavililerin teknik heyeti ilk bombayı patlattı. Transferde her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, Badou NDiaye'yi Türkiye'ye davet etmişti. İddialara göre Trabzonspor, NDiaye'nin kulübü Stoke City ile her türlü anlaşmaya vardı.

21.12.2019 14:22 - Son Güncelleme: 21.12.2019 16:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





