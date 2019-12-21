Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için Nzonzi bir ilk değil! Onların da ipini çekti
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi'nin kadro dışı bırakılması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılı takım, Fransız futbolcuyu antrenmandaki disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bıraktığını duyurmuştu. Fatih Terim'in taktik isteklerini yerine getirmeyen ve ciddiyetsiz tavırlar gösteren Fransız futbolcunun Galatasaray'da bir süredir mutlu olmadığı belirtilmişti. Fatih Terim daha önce de pek çok oyuncuyla sıkıntı yaşamıştı. İşte Fatih Terim kara listesi.
FATİH TERİM'İN KARA LİSTESİNDE KİMLER YOK Kİ!
Galatasaray için 2018-2019 sezonunun ilk yarısı pek çok krize gebeydi. Fatih Terim önce Eren Derdiyok'u tek kalemde çizdi ardından Serdar Aziz'i takımdan gönderdi. Özellikle Serdar Aziz'in Maldivler tatili, Fatih Terim ile büyük bir kriz yaşamasına neden oldu. Ancak Fatih Terim'in oyuncularıyla yaşadığı ilk sorun bu değil.