Terim 6 ismi kadroya almamıştı! Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti

Galatasaray, Süper Lig'in 16.haftasında Göztepe deplasmanına çıkıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna adına yazdıran Galatasaray, Göztepe deplasmanından galibiyetle dönmek ve çıkışını sürdürmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim zorlu karşılaşma öncesinde 6 ismi kadroya almamıştı. Bu gelişmenin ardından Fatih Terim'in Göztepe maçı 11'i netleşti. İşte son gelişmeler ve Göztepe - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

21.12.2019 09:59 - Son Güncelleme: 21.12.2019 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





