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Terim 6 ismi kadroya almamıştı! Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti

Galatasaray, Süper Lig'in 16.haftasında Göztepe deplasmanına çıkıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna adına yazdıran Galatasaray, Göztepe deplasmanından galibiyetle dönmek ve çıkışını sürdürmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim zorlu karşılaşma öncesinde 6 ismi kadroya almamıştı. Bu gelişmenin ardından Fatih Terim'in Göztepe maçı 11'i netleşti. İşte son gelişmeler ve Göztepe - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

21.12.2019 09:59 - Son Güncelleme: 21.12.2019 10:05
Terim 6 ismi kadroya almamıştı! Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 10 kişilik Ankaragücü karşısında 88. dakikaya 2-0 önde giren Aslan, rakibine yakalanmıştı.

Terim 6 ismi kadroya almamıştı! Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti

Ligde yaşadığı şoku kupada Tuzlaspor'u farklı mağlup ederek atlatan sarı-kırmızılılar bugün Göztepe'ye konuk oluyor.

Terim 6 ismi kadroya almamıştı! Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti

Fatih Terim ve öğrencilerinin tek hedefi zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak.

Terim 6 ismi kadroya almamıştı! Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti

İmparator, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftada öğrencilerini uyararak "Böyle bir fırsata harcama lüksümüz yok.

Terim 6 ismi kadroya almamıştı! Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti

Çıkın ve kalitenizi gösterin. 3 puanı almamız gerekiyor. Hata istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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