1 Yusuf Yazıcı'yı Lille ile yaptığı anlaşma sonrasında Fransa'ya gönderen Trabzonspor, karşılığında bonus olarak Edgar Ié'nin bonservisinin de yarısını almıştı. Bordo mavililere bir sezon Feyenoord'da forma giydikten sonra gelen 30 yaşındaki futbolcu, performansıyla herkesin takdirini kazamış ve geriden oyun kurmasının yanı sıra hızıyla da ön plana çıkmıştı. Ancak şampiyonluk sezonunda Altay ile oynanan karşılaşmada sakatlarak uzun süre sahalardan uzak kalmış ve kontratı feshedilmilti. Bir sonraki durağı Başakşehir olmuştu ancak İstanbul'da da fazla tutunamadı ve farklı bir takımla anlaştı.. Romanya'nın köklü takımlarından Dinamo Bükreş ile anlaşan deneyimli defans oyuncusu hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki küçük dilinizi yutabilirsiniz. Detaylar haberimizde yer almaktadır

2 Rotterdam temsilcisinde geçirdiği bir sezonun ardından Trabzonspor'da top koşturmaya başlayan Edgar Ié, çıktığı 61 maçta 3 gol atmayı başarmıştı. Şampiyonluk senesinde de sakatlanana kadar çok iyi bir performansı vardı ve iyi bir bonservis karşılığında gönderilmesi konuşuluyordu. Ancak beklenen olmadı. Talihsiz olay sonrası Karadeniz temsilcisi kontratını feshederek gönderdi ve kendisi serbest statüye geçerek istediği takımla görüşme hakkını eline aldı. Ayrıca Fırtına ile bir de Türkiye Süper Kupası kazandı.