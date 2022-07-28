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Trabzonspor Umut Bozok'a teklifi götürdü! Galatasaray da devrede

Geçen sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan ve gelecek sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Hücuma bir takviye yapmak isteyen bordo mavililerin, Umut Bozok için harekete geçtiği ve transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. İşte transferin detayları...

28.07.2022 18:12 - Son Güncelleme: 28.07.2022 18:12
Trabzonspor Umut Bozok’a teklifi götürdü! Galatasaray da devrede

Trabzonspor'da gelecek sezon için kadro yapılanması devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor Umut Bozok’a teklifi götürdü! Galatasaray da devrede

Geçen sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Karadeniz ekibi, gelecek sezonda ligde ve Avrupa'da büyük başarılara imza atmak istiyor.

Trabzonspor Umut Bozok’a teklifi götürdü! Galatasaray da devrede

Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, hücum yönünden geniş bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Trabzonspor Umut Bozok’a teklifi götürdü! Galatasaray da devrede

Trabzonspor'da transfer konusunda sıcak saatler yaşanıyor.

Trabzonspor Umut Bozok’a teklifi götürdü! Galatasaray da devrede

UMUT BOZOK TEKRAR DENENECEK

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Galatasaray'ın da istediği Umut Bozok için tekrar devreye girdi.

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