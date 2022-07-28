Trabzonspor Umut Bozok'a teklifi götürdü! Galatasaray da devrede
Geçen sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan ve gelecek sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Hücuma bir takviye yapmak isteyen bordo mavililerin, Umut Bozok için harekete geçtiği ve transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. İşte transferin detayları...
28.07.2022 18:12 - Son Güncelleme: 28.07.2022 18:12
Geçen sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Karadeniz ekibi, gelecek sezonda ligde ve Avrupa'da büyük başarılara imza atmak istiyor.
UMUT BOZOK TEKRAR DENENECEK
Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Galatasaray'ın da istediği Umut Bozok için tekrar devreye girdi.