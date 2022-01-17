Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da hücum var gol yok! Dikkat çeken istatistik

Sarı-Kırmızılılar, 21. Hafta itibarıyla ligin en çok pozisyona giren ikinci takımı… Aslan, 21 haftada 280 gol pozisyonuna girdi. Ancak 26 kez fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray, topladığı 27 puanla düşme hattının sadece 6 puan önünde yer alıyor.