Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da hücum var gol yok! Dikkat çeken istatistik
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması ve sonrasında yaşananlar spor gündemine bomba gibi düşerken yeni hocanın ilk karşılaşması da hüsranla sonuçlandı. Yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilk lig maçında Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Cimbom 21 haftada 280 gol pozisyonuna girdi. Ancak 26 kez fileleri havalandırmayı başardı.
17.01.2022 12:43
- Son Güncelleme: 17.01.2022 13:12
Galatasaray, yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilk lig maçında Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın hücum istatistiklerine bakıldığında ilginç bir veri ortaya çıktı.
Sarı-Kırmızılılar, 21. Hafta itibarıyla ligin en çok pozisyona giren ikinci takımı… Aslan, 21 haftada 280 gol pozisyonuna girdi. Ancak 26 kez fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray, topladığı 27 puanla düşme hattının sadece 6 puan önünde yer alıyor.
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Mohamed ve Diagne gibi isimler ilk 21 haftada beklentileri karşılayamadı. Özellikle Halil Dervişoğlu'nun düşüşü merak ediliyor.