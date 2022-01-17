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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da hücum var gol yok! Dikkat çeken istatistik

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da hücum var gol yok! Dikkat çeken istatistik

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması ve sonrasında yaşananlar spor gündemine bomba gibi düşerken yeni hocanın ilk karşılaşması da hüsranla sonuçlandı. Yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilk lig maçında Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Cimbom 21 haftada 280 gol pozisyonuna girdi. Ancak 26 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
17.01.2022 12:43 - Son Güncelleme: 17.01.2022 13:12
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da hücum var gol yok! Dikkat çeken istatistik

Galatasaray, yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilk lig maçında Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın hücum istatistiklerine bakıldığında ilginç bir veri ortaya çıktı.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da hücum var gol yok! Dikkat çeken istatistik

Sarı-Kırmızılılar, 21. Hafta itibarıyla ligin en çok pozisyona giren ikinci takımı… Aslan, 21 haftada 280 gol pozisyonuna girdi. Ancak 26 kez fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray, topladığı 27 puanla düşme hattının sadece 6 puan önünde yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da hücum var gol yok! Dikkat çeken istatistik

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Mohamed ve Diagne gibi isimler ilk 21 haftada beklentileri karşılayamadı. Özellikle Halil Dervişoğlu'nun düşüşü merak ediliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da hücum var gol yok! Dikkat çeken istatistik

21 hafta sonunda en çok pozisyona giren takım ise Beşiktaş… 21 haftada topladıkları 32 puanla 7. sıradalar. Ezeli rakiplerine tarihi puan farkları atan Trabzonspor ise 257 ile listede 4. sırada bulunuyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da hücum var gol yok! Dikkat çeken istatistik

Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe ise 226 pozisyonla 13. sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakiplerine göre daha gerilerde kalmış gözüküyor.

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