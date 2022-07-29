Son dakika: 1. Lig’de ilk 8 haftanın fikstürü açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'de 1 - 8. hafta müsabakalarına ilişkin program belirlendi. 2022-2023 sezonu 12 Ağustos Cuma günü oynanacak Altay-Yılport Samsunspor maçı ile açılacak.

Stadyumunda bakım onarım çalışmaları devam eden Bodrumspor, Pendikspor, Sakaryaspor ve Tuzlaspor kulüplerimizin stat bilgileri boş bırakılmış olup, ilgili müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

İŞTE İLK 8 HAFTANIN FİKSTÜRÜ