Trabzonspor şampiyonluk maçında evinde Antalyaspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. 26 haftadır kesintisiz lider olan Trabzonspor bugün taraftarının önünde Antalyaspor'a mağlup olmazsa Spor Toto Süper Lig'in en büyüğü olacak. İşte şampiyonluk maçı öncesi Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği ilk 11.
Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala lider Trabzonspor bugün şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Karadeniz devi, 20.30'da başlayacak maçta Antalyaspor'a yenilmezse mutlu sona ulaşacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı, tarihi maç öncesi işleri çok sıkı tuttu. Tecrübeli hoca, oyuncularına rakibin ligde son 10 maçlık bölümde ciddi bir çıkış yakaladığını ve performans olarak çok ciddi işler ortaya koyduğunu hem görsel hem de sahada uygulamalı olarak anlattı.
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Avcı dün futbolcularına yaptığı konuşmada, "Sezon başından itibaren sonunu şampiyonluk kupasıyla taçlandırmak istediğimiz kutsal bir mücadele verdik. Gösterdiğiniz özveri, gayret ve çaba, hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek. Şimdi son bir dokunuş gerekiyor. Antalya karşısında bugüne kadar ne için mücadele ettiysek, daha iyisini yapmak için oynamalıyız. Bu bizim erken bayramımız, bu maç bizim hak ettiğimiz şampiyonluğun ilanı olacaktır." ifadelerini kullandı.
SERİ TAMAMLANACAK
Takımın bu sezon Süper Lig'de yenemediği 2 takım kaldı. 19 rakibinin 17'sini mağlup eden bordo-mavililer, Antalya ve Başakşehir'e karşı galip gelemedi. Bugün Antalya son haftada Başakşehir ile oynayacak Fırtına, seriyi tamamlamak istiyor.