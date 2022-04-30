Trabzonspor şampiyonluk maçında evinde Antalyaspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

İLAN EDECEĞİZ

Avcı dün futbolcularına yaptığı konuşmada, "Sezon başından itibaren sonunu şampiyonluk kupasıyla taçlandırmak istediğimiz kutsal bir mücadele verdik. Gösterdiğiniz özveri, gayret ve çaba, hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek. Şimdi son bir dokunuş gerekiyor. Antalya karşısında bugüne kadar ne için mücadele ettiysek, daha iyisini yapmak için oynamalıyız. Bu bizim erken bayramımız, bu maç bizim hak ettiğimiz şampiyonluğun ilanı olacaktır." ifadelerini kullandı.