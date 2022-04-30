RAMAZAN İMSAKİYE
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Trabzonspor şampiyonluk maçında evinde Antalyaspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. 26 haftadır kesintisiz lider olan Trabzonspor bugün taraftarının önünde Antalyaspor'a mağlup olmazsa Spor Toto Süper Lig'in en büyüğü olacak. İşte şampiyonluk maçı öncesi Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği ilk 11.

30.04.2022 09:06 - Son Güncelleme: 30.04.2022 09:06
Trabzonspor şampiyonluk maçında evinde Antalyaspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala lider Trabzonspor bugün şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Karadeniz devi, 20.30'da başlayacak maçta Antalyaspor'a yenilmezse mutlu sona ulaşacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor şampiyonluk maçında evinde Antalyaspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Teknik direktör Abdullah Avcı, tarihi maç öncesi işleri çok sıkı tuttu. Tecrübeli hoca, oyuncularına rakibin ligde son 10 maçlık bölümde ciddi bir çıkış yakaladığını ve performans olarak çok ciddi işler ortaya koyduğunu hem görsel hem de sahada uygulamalı olarak anlattı.

Trabzonspor şampiyonluk maçında evinde Antalyaspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

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Avcı dün futbolcularına yaptığı konuşmada, "Sezon başından itibaren sonunu şampiyonluk kupasıyla taçlandırmak istediğimiz kutsal bir mücadele verdik. Gösterdiğiniz özveri, gayret ve çaba, hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek. Şimdi son bir dokunuş gerekiyor. Antalya karşısında bugüne kadar ne için mücadele ettiysek, daha iyisini yapmak için oynamalıyız. Bu bizim erken bayramımız, bu maç bizim hak ettiğimiz şampiyonluğun ilanı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor şampiyonluk maçında evinde Antalyaspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

BİR MAÇTA İKİ HEDEF
Antalya ile şampiyonluk maçına çıkacak Trabzonspor'un başka bir hesabı da var. Bu sezon 34 lig maçında iki kez yenilen Fırtına, ilk mağlubiyetini ise 16. haftada deplasmanda Antalya karşısında almıştı. Karadeniz devi, hesabı görmek istiyor.

Trabzonspor şampiyonluk maçında evinde Antalyaspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

SERİ TAMAMLANACAK
Takımın bu sezon Süper Lig'de yenemediği 2 takım kaldı. 19 rakibinin 17'sini mağlup eden bordo-mavililer, Antalya ve Başakşehir'e karşı galip gelemedi. Bugün Antalya son haftada Başakşehir ile oynayacak Fırtına, seriyi tamamlamak istiyor.

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