Trabzon şampiyonluk ateşiyle yanıyor! Gözler akşamki maçta
Süper Lig'in 35'inci haftasında evinde Antalyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak Trabzonspor'da kupa için geri sayım sürüyor. Dünyanın dört bir yanından on binlerce Trabzonspor taraftarı şehre akın ederken, kritik maç öncesi bordo-mavili ekip son idmanı taraftara açık yapmıştı. Bu akşam ki maça saatler kala şehri büyük bir heyecan sardı.
30.04.2022 09:18 - Son Güncelleme: 30.04.2022 09:30
Süper Lig'in 35'inci haftasında evinde Antalyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak Trabzonspor'da kupa için geri sayım sürüyor.
Dünyanın dört bir yanından on binlerce Trabzonspor taraftarı şehre akın ederken, kritik maç öncesi bordo-mavili ekip son idmanı taraftara açık yaptı.
Yurt içinden ve yurt dışından Trabzon'a gelen bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımlarına destek olmak için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelerek horon ve kolbastı oynadı.