Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzon'da Çarşıbaşı Taraftarlar Derneği ve Çarşıbaşı Belediyesi'nce 25 metreye 61 metre, 350 kilogram ağırlığında dev Trabzonspor bayrağı yaptırıldı. Taraftarlar bayrakla yürüyüş gerçekleştirdi.
29.04.2022 15:52 - Son Güncelleme: 29.04.2022 15:52
Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi taraftarların hazırlıkları sürüyor. Çarşıbaşı ilçesinde Çarşıbaşı Taraftarlar Derneği ve Çarşıbaşı Belediyesi'nce 25 metreye 61 metre genişliğinde dev Trabzonspor bayrağı yaptırıldı.
Çarşıbaşı İlçe Stadyumu'nda son bulan yürüyüşün ardından 350 kilogram ağırlığındaki bayrak yeşil sahada açıldı.