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Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş

Trabzon'da Çarşıbaşı Taraftarlar Derneği ve Çarşıbaşı Belediyesi'nce 25 metreye 61 metre, 350 kilogram ağırlığında dev Trabzonspor bayrağı yaptırıldı. Taraftarlar bayrakla yürüyüş gerçekleştirdi.

DHA
29.04.2022 15:52 - Son Güncelleme: 29.04.2022 15:52
Trabzon’da dev bayrakla yürüyüş

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi taraftarların hazırlıkları sürüyor. Çarşıbaşı ilçesinde Çarşıbaşı Taraftarlar Derneği ve Çarşıbaşı Belediyesi'nce 25 metreye 61 metre genişliğinde dev Trabzonspor bayrağı yaptırıldı.

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Trabzon’da dev bayrakla yürüyüş

Büyüklüğü nedeniyle sokaklara sığmayan ve taşınamayan dev bayrak sergilenmeden önce ilçe merkezinde tören düzenlendi.

Trabzon’da dev bayrakla yürüyüş

Coşkulu taraftarlar, bando takımı eşliğinde dev bayrağı taşıyıp, marşlar söyleyerek şampiyonluk yürüyüşü yaptı.

Trabzon’da dev bayrakla yürüyüş

Çarşıbaşı İlçe Stadyumu'nda son bulan yürüyüşün ardından 350 kilogram ağırlığındaki bayrak yeşil sahada açıldı.

Trabzon’da dev bayrakla yürüyüş

Bayrağın ucundan tutarak sallayan taraftarlar yere serdiği bayrağın etrafında horon oynadı.

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