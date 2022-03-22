Trabzonspor şampiyonluğa gidiyor! Trabzon bayraklarla donatıldı
Trabzonspor adım adım şampiyonluğa ilerlerken şehir de iyiden iyiye o büyük güne hazır. Kentin dört bir tarafı bayraklarla donatıldı. İşte Trabzon'da şampiyonluğa giden Trabzonspor heyecanı...
Süper Lig'de 70 puanla zirvedeki yerini koruyan ve en yakın takipçisine 15 puan fark atan Trabzonspor, bordo-mavili taraftarların şampiyonluk umutlarını her geçen gün arttırıyor. Trabzonspor'un Süper Lig'deki başarılı performansından fazlasıyla memnun olan bordo-mavili taraftarlar, sezon sonunda takımlarının şampiyon olacağına yürekten inanıyor.
Kentte çok sayıda taraftar, şampiyonluk hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentteki bazı kamu kurum ve kuruluşlarının binalarının yanı sıra cadde ve sokaklarla evlere Trabzonspor bayrakları asıldı, bordo-mavi renklerle süslendi.
Binalarında dev Trabzonspor bayrakları bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi tarafından tarihi Trabzon Kalesi'nin surlarına ve şehre en hakim noktadaki Kanuni Bulvarı'nın Boztepe geçiş viyadüğünün ayaklarına Trabzonspor bayrağı asıldı. Viyadüğün ayaklarına asılan 661 metrekarelik bayrak, görenlerin dikkatini çekiyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ayrıca Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesindeki liderliği dolayısıyla kentte bazı noktalarda yer alan kırmızı ışıklara "O sene, bu sene" ve şampiyonluk kupası çıkartması ekledi. Bunun yanı sıra kentte belediyeye ait toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, biniş kartlarını cihaza okuttuklarında "O sene bu sene" sözlerini duyuyor.
"ŞAMPİYONLUK 81 İLİN TAMAMINDA KUTLANACAK, TRABZON DA BU İŞİN MERKEZİ OLACAK"
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, Trabzonspor'un çok başarılı bir sezon geçirdiğini ve açık ara şampiyonluğa son hızla koştuklarını söyledi.
Zorluoğlu, "Biz artık buradan geriye dönüş olmayacağına inanıyoruz. Bu sene hakikaten o sene. Hepimiz onu söylüyoruz. O nedenle şehir yavaş yavaş şampiyonluk havasına giriyor. Bu şampiyonluğunu diğerlerinden ayıran bir özellik var, şimdiye kadar Türkiye'de şampiyonluklar 80 ilde kutlandı, Bir ilde kutlanmadı. Bu sene uzun yıllardan sonra ilk kez şampiyonluk 81 ilin tamamında kutlanacak, Trabzon da bu işin merkezi olacak." ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk kutlamaları için Trabzonspor Kulübü ile Ortahisar ve diğer ilçe belediyelerle koordinasyon halinde olduklarını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti: