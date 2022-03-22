Trabzonspor şampiyonluğa gidiyor! Trabzon bayraklarla donatıldı

Zorluoğlu, "Biz artık buradan geriye dönüş olmayacağına inanıyoruz. Bu sene hakikaten o sene. Hepimiz onu söylüyoruz. O nedenle şehir yavaş yavaş şampiyonluk havasına giriyor. Bu şampiyonluğunu diğerlerinden ayıran bir özellik var, şimdiye kadar Türkiye'de şampiyonluklar 80 ilde kutlandı, Bir ilde kutlanmadı. Bu sene uzun yıllardan sonra ilk kez şampiyonluk 81 ilin tamamında kutlanacak, Trabzon da bu işin merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kutlamaları için Trabzonspor Kulübü ile Ortahisar ve diğer ilçe belediyelerle koordinasyon halinde olduklarını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti: