Trabzonspor Şampiyonlar Ligi aşkına: Hedef gruplar

BAKASETAS BELİRSİZ

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

Bu isimler dışında eksiği bulunmayan bordo-mavililerde, teknik heyet de takımı motive etmeye çalışıyor.