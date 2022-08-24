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Trabzonspor Şampiyonlar Ligi aşkına: Hedef gruplar

UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında FC Kopenhag karşı karşıya gelecek. Danimarka'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer rakibini eleyerek gruplara kalmayı hedefliyor. Temsilcimize turu geçmesi için 2 farklı galbiyet gerekiyor. Tek farklı galibiyetimizde maç uzatmalara gidecek.

24.08.2022 11:30 - Son Güncelleme: 24.08.2022 11:30
Trabzonspor Şampiyonlar Ligi aşkına: Hedef gruplar

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Trabzonspor, play-off turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında oynayacağı Kopenhag maçına hazır.

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Trabzonspor Şampiyonlar Ligi aşkına: Hedef gruplar

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi aşkına: Hedef gruplar

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi aşkına: Hedef gruplar

Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak. Camia bütünüyle motive olmuş durumda.

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi aşkına: Hedef gruplar

BAKASETAS BELİRSİZ
Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

Bu isimler dışında eksiği bulunmayan bordo-mavililerde, teknik heyet de takımı motive etmeye çalışıyor.

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