Trabzonspor Şampiyonlar Ligi aşkına: Hedef gruplar
UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında FC Kopenhag karşı karşıya gelecek. Danimarka'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer rakibini eleyerek gruplara kalmayı hedefliyor. Temsilcimize turu geçmesi için 2 farklı galbiyet gerekiyor. Tek farklı galibiyetimizde maç uzatmalara gidecek.
24.08.2022 11:30 - Son Güncelleme: 24.08.2022 11:30
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Trabzonspor, play-off turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında oynayacağı Kopenhag maçına hazır.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.
BAKASETAS BELİRSİZ
Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.
Bu isimler dışında eksiği bulunmayan bordo-mavililerde, teknik heyet de takımı motive etmeye çalışıyor.