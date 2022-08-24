Gustavo Henrique depremi! Bileti kesildi
Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi... Bu sezon kadrosunu çok sayıda futbolcuyla takviye eden Fenerbahçe'de bazı isimler şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Bu isimlerin başında da Gustavo Henrique geliyor. Austria Wien ve Adana Demirspor karşısında kesik yiyen futbolcu ile ilgili şok bir kararın kapıda olduğu konuşuluyor... İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi... Bu sezon kadrosunu çok sayıda futbolcuyla takviye eden Fenerbahçe'de bazı isimler şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.
GUSTAVO HENRIQUE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Kim Min Jae'nin Napoli'ye satılmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda Flamengo'dan transfer edilen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.
Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarında görev yaptıktan sonra Portekizli hoca tarafından Austria Wien ve Adana Demirspor karşısında kesik yiyen Gustavo Henrique ile ilgili şok bir kararın kapıda olduğu konuşuluyor.
İddialara göre Fenerbahçe yönetimi, performansıyla Jesus'u da hayal kırıklığına uğratan Brezilyalı stoperle yollarını ayırmayı ciddi şekilde düşünüyor. Gustavo Henrique 1.4 milyon Euro karşılığında Flamengo'dan sezon sonuna kadar kiralanırken, yapılan sözleşmede zorunlu opsiyon maddesinin de olduğu iddia edilmişti.
Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında da bonservisi elinde olan Steven Caulker'ı transfer etmiş ancak kısa bir süre sonra göreve gelen Vitor Pereira'nın talebi sonrası İngiliz stoperle yollar ayrılmıştı.
Sarı-Lacivertli yönetim, Gustavo Henrique takımda kalsa dahi mutlaka 8 Eylül'e kadar yabancı bir stoperle kadrosunu takviye etmeyi planlıyor.