Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Nwakaeme'nin yerini Trezeguet ile dolduruyor! İşte detaylar...
Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transfer harekatına devam ediyor. 4 adet transferini KAP'a bildiren bordo mavililer, yeni bir yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin takımdan ayrılması halinde, Nijeryalı futbolcunun yerine ülkemizde Başakşehir ve Kasımpaşa formaları da giyen Trezeguet transfer edilecek.
16.06.2022 11:55 - Son Güncelleme: 16.06.2022 12:00
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, sözleşme uzatmayan Anthony Nwakaeme'nin yerini doldurmaya hazırlanıyor.
TREZEGUET BOMBASI
Transfer için öne çıkan en önemli isim geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de tamamlayan Trezeguet...
Kasımpaşa'da gösterdiği performansla parlayan ve Aston Villa'ya transfer olan oyuncu, Premier Lig'de boy gösterme şansı yakalamıştı.
MENAJERLER ÖNERDİ
Sezonun devre arasında katıldığı Başakşehir'de çıktığı 13 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Trezeguet, manajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.
AVCI ONAYI VERDİ
Abdullah Avcı'nın görüşünü soran Trabzonspor yönetimi, onayı aldıktan sonra oyuncunun bonservisini elinde tutan Aston Villa ile masaya oturmuştu.