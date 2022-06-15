Fenerbahçe Dinamo Kiev'i geçerse ne olacak? Muhtemel rakipler...
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe'nin sonraki turda karşılaşması muhtemel olan rakipleri de şekillenmiş oldu. Rakipler arasında Fransa'nın güçlü ekibi Monaco ve Belçika Ligi'nde beklenmeyen bir performans sergileyerek şampiyon olan Saint-Gilloise dikkat çekiyor.
15.06.2022 16:00 - Son Güncelleme: 15.06.2022 16:00
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe'nin bir sonraki turda karşılaşacağı rakipleri de belli oldu.
KURA BİR SONRAKİ TURU DA BELİRLEDİ
İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen kurada Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i geçmesi halinde muhtemel rakipleri de ortaya çıkmış oldu.
Üç ön eleme oynayacak olan ve Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir özlem duyan Fenerbahçe'de nefesler tutulmuş durumda.
İşte ilk engel olan Dinamo Kiev'i aşması durumunda sarı lacivertlilerin eşleşme ihtimali olan takımlar...