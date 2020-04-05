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Trabzonspor Novak'ın alternatifini Brezilya'da buldu! Carlos Augusto...

Trabzonspor, şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Obi Mikel'in takımdan ayrılmasının ardından orta saha arayışlarına hız veren bordo-mavililer bir yandan da sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Novak'ın 1.5 milyon Euro'da diretmesinin ardından Fırtına alternatifini Brezilya'da buldu. Trabzonspor'un aklındaki isim Corinthias'tan Carlos Augusto. İşte haberin detayları...

05.04.2020 23:15 - Son Güncelleme: 05.04.2020 23:18
Trabzonspor Novak'ın alternatifini Brezilya'da buldu! Carlos Augusto...

Trabzonspor'da lige verilen arada transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililer, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

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Trabzonspor Novak'ın alternatifini Brezilya'da buldu! Carlos Augusto...

Obi Mikel'in ayrılığının ardından orta sahaya takviye yapmak isteyen Fırtına'da Ante Palaversa, Marvelous Nakamba ve Frank Boya isimleri üzerinde duruluyor.

Trabzonspor Novak'ın alternatifini Brezilya'da buldu! Carlos Augusto...

Trabzonspor orta sahanın yanı sıra sol bek için de arayışlarını sürdürüyor.

Trabzonspor Novak'ın alternatifini Brezilya'da buldu! Carlos Augusto...

NOVAK 1.5 MİLYON EURO'DA DİRETİYOR

Karadeniz Fırtınası iç transferde çalışmalarını sürdürüyor... Sosa'ya yıllık 2 milyon Euro teklif eden yönetim Tangocu ile el sıkışmak üzere… Novak'ın İspanya'dan talibi var. Yıldız oyuncuya Trabzonspor 1 milyon Euro civarında teklif yapıldı. Novak 1.5 milyon Euro civarında istiyor.

Trabzonspor Novak'ın alternatifini Brezilya'da buldu! Carlos Augusto...

ALTERNATİFİ BREZİLYADA BULUNDU

Trabzonspor'da Çek futbolcu Filip Novak'ın sözleşmesi, bu sezon sonunda sona eriyor. Bordo mavili takım başarılı sol beki elinde tutmak istiyor ancak aksi durumda alternatifini de hazırda bekletiyor. Trabzonspor'un aklındaki isim ise Corinthias'tan Carlos Augusto.

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