Trabzonspor Novak'ın alternatifini Brezilya'da buldu! Carlos Augusto...
Trabzonspor, şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Obi Mikel'in takımdan ayrılmasının ardından orta saha arayışlarına hız veren bordo-mavililer bir yandan da sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Novak'ın 1.5 milyon Euro'da diretmesinin ardından Fırtına alternatifini Brezilya'da buldu. Trabzonspor'un aklındaki isim Corinthias'tan Carlos Augusto. İşte haberin detayları...
05.04.2020 23:15
- Son Güncelleme: 05.04.2020 23:18
NOVAK 1.5 MİLYON EURO'DA DİRETİYOR
Karadeniz Fırtınası iç transferde çalışmalarını sürdürüyor... Sosa'ya yıllık 2 milyon Euro teklif eden yönetim Tangocu ile el sıkışmak üzere… Novak'ın İspanya'dan talibi var. Yıldız oyuncuya Trabzonspor 1 milyon Euro civarında teklif yapıldı. Novak 1.5 milyon Euro civarında istiyor.
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