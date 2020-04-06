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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da alarm! Yönetim masaya oturuyor

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de spor faaliyetleri... Dünyanın birçok ülkesinde spor organizasyonları ertelenirken, kulüpler de ekonomik olarak darboğaza girdi. Futbolcuların mart ayı maaşlarını ödeyen Galatasaray'da yönetim nisan ayı için hesap kitap yapmaya başladı. Gelirleri duran Galatasaray'da yönetim sürpriz bir hamle yaptı. İşte detaylar...

06.04.2020 09:21 - Son Güncelleme: 06.04.2020 09:23
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da alarm! Yönetim masaya oturuyor

Mart ayında maaş ödemelerini sorunsuz yapan sarı-kırmızılı ekipte şimdi gözler nisan ayına çevrildi. Ancak bu çok da kolay olmayacak. Zira kasaya giren yeni bir kaynak yok. Bu nedenle Galatasaray birçok kulüp gibi futbolcu maaşlarında indirime gitmek için kolları sıvadı.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da alarm! Yönetim masaya oturuyor

Galatasaray yönetimi başta 5 milyon Euro alan Falcao olmak üzere, Younes Belhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim bekliyor. Bir süredir TFF, UEFA ve FIFA ile resmi görüşmeler yapan sarı-kırmızılı yönetim futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan bir yazı gönderdi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da alarm! Yönetim masaya oturuyor

ARTIK YANIT BEKLENİYOR
Yazıda, sözleşmelerde indirim yapılması için 'pandemi'nin hukuken mücbir bir sebep kabul edildiği belirtilerek, "Olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Maaşlarınızı ödeyemeyecek duruma gelmemek için ücretlerinizde belli oranlarda indirim yapmak zorundayız. Futbola ara verildiği bu ortamda bu talebimizi olumlu karşılayacağınızı düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı. Şimdi özellikle yüksek ücretleri bulunan oyunculardan olumlu dönüşler bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da alarm! Yönetim masaya oturuyor

BANKALAR BİRLİĞİ İLE MASAYA
Mali anlamda çıkış arayan Galatasaray, Bankalar Birliği ile de görüşecek. Başkan Mustafa Cengiz ile yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın tele-konferans yöntemiyle katılacağı toplantının ilk gündem maddesi Ağustos ayında yapılacak ilk taksit ödemesi...

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da alarm! Yönetim masaya oturuyor

2.5 milyon euro'luk ödemenin en azından 2021 yılına ertelenmesi talep edilecek. Yönetim ayrıca mücbir sebeplerden dolayı, Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmanın şartları, ödeme şekilleri, faiz oranları, taksitleri ve vadelerinin bir kez daha gözden geçirilmesini talep edecek.

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