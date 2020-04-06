Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da alarm! Yönetim masaya oturuyor
Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de spor faaliyetleri... Dünyanın birçok ülkesinde spor organizasyonları ertelenirken, kulüpler de ekonomik olarak darboğaza girdi. Futbolcuların mart ayı maaşlarını ödeyen Galatasaray'da yönetim nisan ayı için hesap kitap yapmaya başladı. Gelirleri duran Galatasaray'da yönetim sürpriz bir hamle yaptı. İşte detaylar...
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Yazıda, sözleşmelerde indirim yapılması için 'pandemi'nin hukuken mücbir bir sebep kabul edildiği belirtilerek, "Olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Maaşlarınızı ödeyemeyecek duruma gelmemek için ücretlerinizde belli oranlarda indirim yapmak zorundayız. Futbola ara verildiği bu ortamda bu talebimizi olumlu karşılayacağınızı düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı. Şimdi özellikle yüksek ücretleri bulunan oyunculardan olumlu dönüşler bekleniyor.