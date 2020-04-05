Arda Turan'dan 'Galatasaray' açıklaması! "Gelecek sene..."

"1-2 AY İÇİNDE ESKİYE DÖNER"

"Ben de 2 kardeşle küçük bir evde büyüdüm. Hiçbir zaman 'Şunda şunlar var, nasıl hayatlar yaşıyorlar" demedik. Herkes kendi elinde olana bakarsa, mutlu olmaya çalışırsa daha iyi olacaktır. Şan, şöhret, araba filan çok güzel şeyler ama bunların önemi yok. Yukarıda oğlum var, ona bir şey olmasın, eşim hamile, ona kötü bir durum olmasın diye düşünüyoruz. İnşallah bugünleri de atlatacağız. İnşallah 1-2 içinde her şey eskiye döner diye düşünüyorum."



