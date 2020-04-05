Arda Turan'dan 'Galatasaray' açıklaması! "Gelecek sene..."
Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdiren Arda Turan önemli açıklamalarda bulundu. Karantina süreciyle ilgili konuşan Turan, "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim. Bu her zaman böyleydi" dedi.
Arda Turan, Spor Arena'nın sosyal medya hesabına konuk oldu. Tecrübeli futbolcunun açıklamaları şu şekilde;
"GALATASARAY BENİM CAMİAM"
"Bugünlerde daha çok dinleniyorum, kitap okuyorum. Oğlumla vakit geçiriyorum. Yapacak bir şey yok. İnsan ister istemez sıkılıyor ama bugünler sabır günleri. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray her zaman benim camiam. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Orada olsam da olmasam da söylüyorum. Galatasaray'a nasıl hizmet etmem gerekirse öyle ederim. Gerekirse tribünden gider desteklerim. Bunu Atletico Madrid'de de, her zaman söyledim.".
"YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"
"Uzun bir dönem sessizdim. Zaten oynamıyordu ve oynamıyorken çok fazla konuşmak istemiyordum. Şimdi böyle bir süreçte insanlara moral olur, değişiklik olur diye konuşuyorum. İspanya'daki arkadaşlarımla konuşuyorum. Onların durumu daha zor çünkü sokağa çıkma yasağı var. Kendi özgürlüğünle dışarı çıkmamak başka, zorunlu olarak çıkamamak başka. Bizim durumumuz farklı. Sonuçta 60 metrekarelik evlerde oturan insanlar da var. Sağlık çalışanlarına da Allah yardımcı olsun. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz."
"BİRBİRİMİZE MORAL VERME ZAMANI"
"Borcu olanı erteleme zamanı, birbirimize moral verme zamanı, dışarı çıkanları durdurma zamanı, bunlar böyle zamanlar. Birçok hastaneye maske bağışında bulunduk. Şimdi yeni bir projemiz var. Toplanıp 100 bin maske yaptırmayı düşünüyoruz. Hastanelere destek olsun istiyoruz. Elimizden ne geldiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Bazen çok üzücü durumlar olabiliyor. Yaşlı teyzeme kirasını ödemesi için yardımcı olmak istedik, teyze yardıma ihtiyacı olan başkasına verilmesini istedi. Bunlar çok özel şeyler.".
"1-2 AY İÇİNDE ESKİYE DÖNER"
"Ben de 2 kardeşle küçük bir evde büyüdüm. Hiçbir zaman 'Şunda şunlar var, nasıl hayatlar yaşıyorlar" demedik. Herkes kendi elinde olana bakarsa, mutlu olmaya çalışırsa daha iyi olacaktır. Şan, şöhret, araba filan çok güzel şeyler ama bunların önemi yok. Yukarıda oğlum var, ona bir şey olmasın, eşim hamile, ona kötü bir durum olmasın diye düşünüyoruz. İnşallah bugünleri de atlatacağız. İnşallah 1-2 içinde her şey eskiye döner diye düşünüyorum."