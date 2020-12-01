Trabzonspor modern altyapı tesisine kavuşuyor! 2021 yılının ilk günlerinde hizmete girecek

ALTYAPI OYUNCULARI BÜTÜN İMKANLARDAN YARARLANACAK

Futbolun beşiği olarak bilinen Trabzon'da, bordo-mavili kulübün yeni modern altyapı tesisleri camiada büyük bir heyecan oluşturacak. 6 bin 655 metre kare alana kurulu tesislerde, 108 yataklı sporcu odaları, restoran, kafeterya, konferans salonu, toplantı odası, antrenör odaları, antrenman salonları, fıtnıs salonu, eğitim sınıfları ve sağlık merkezi gibi altyapı sporcularının istifade edebileceği tüm olanaklar sunulacak.