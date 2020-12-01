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Trabzonspor modern altyapı tesisine kavuşuyor! 2021 yılının ilk günlerinde hizmete girecek

Lig'in iddialı takımı Trabzonspor bir taraftan Süper Lig'de zirve mücadelesi verirken bir taraftan ise geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için önemli hamleleri hayata geçiriyor. Altyapısıyla bilinen ve bugüne kadar yetiştirdiği isimlerle Türk futboluna imza atan bordo-mavililer modern altyapı tesisine kavuşuyor.

İnşaat çalışmalarının sürdüğü tesislerin 2021 yılının ilk günlerinde hizmete girmesi hedefleniyor.

01.12.2020 15:47 - Son Güncelleme: 01.12.2020 15:47
Trabzonspor modern altyapı tesisine kavuşuyor! 2021 yılının ilk günlerinde hizmete girecek

Trabzon'nun Akyazı Mahallesi'nde bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Kamp Eğitim Merkezi, Trabzonspor'un modern altyapı merkezine dönüyor.

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Trabzonspor modern altyapı tesisine kavuşuyor! 2021 yılının ilk günlerinde hizmete girecek

Daha önce A Takım için düşünülen sahalar ve tesisler Trabzonspor yönetimi tarafından geçtiğimiz aylarda tamamen altyapıya tahsis edildi. İnşaat çalışmalarının sürdüğü tesislerin 2021 yılının ilk günlerinde hizmete girmesi hedefleniyor.

Trabzonspor modern altyapı tesisine kavuşuyor! 2021 yılının ilk günlerinde hizmete girecek

ALTYAPI OYUNCULARI BÜTÜN İMKANLARDAN YARARLANACAK
Futbolun beşiği olarak bilinen Trabzon'da, bordo-mavili kulübün yeni modern altyapı tesisleri camiada büyük bir heyecan oluşturacak. 6 bin 655 metre kare alana kurulu tesislerde, 108 yataklı sporcu odaları, restoran, kafeterya, konferans salonu, toplantı odası, antrenör odaları, antrenman salonları, fıtnıs salonu, eğitim sınıfları ve sağlık merkezi gibi altyapı sporcularının istifade edebileceği tüm olanaklar sunulacak.

Trabzonspor modern altyapı tesisine kavuşuyor! 2021 yılının ilk günlerinde hizmete girecek

Trabzonspor Kulübü, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan antrenman sahalarını da altyapı oyuncularının kullanımına sunmak için son düzenlemelerini yapıyor.

Trabzonspor modern altyapı tesisine kavuşuyor! 2021 yılının ilk günlerinde hizmete girecek

A TAKIMIN BULUNDUĞU TESİSLERDEN DAHA MODERN OLACAK
Trabzonspor yönetiminin yaptığı girişimler sonrası yüzde 80'i sponsorlar yüzde 20'si ise kulüp tarafından karşılanan yeni modern altyapı tesisleri, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bulunan A Takımın tesislerinden daha modern olacak.

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