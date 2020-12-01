Trabzonspor modern altyapı tesisine kavuşuyor! 2021 yılının ilk günlerinde hizmete girecek
Lig'in iddialı takımı Trabzonspor bir taraftan Süper Lig'de zirve mücadelesi verirken bir taraftan ise geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için önemli hamleleri hayata geçiriyor. Altyapısıyla bilinen ve bugüne kadar yetiştirdiği isimlerle Türk futboluna imza atan bordo-mavililer modern altyapı tesisine kavuşuyor.
İnşaat çalışmalarının sürdüğü tesislerin 2021 yılının ilk günlerinde hizmete girmesi hedefleniyor.
01.12.2020 15:47
- Son Güncelleme: 01.12.2020 15:47
ALTYAPI OYUNCULARI BÜTÜN İMKANLARDAN YARARLANACAK
Futbolun beşiği olarak bilinen Trabzon'da, bordo-mavili kulübün yeni modern altyapı tesisleri camiada büyük bir heyecan oluşturacak. 6 bin 655 metre kare alana kurulu tesislerde, 108 yataklı sporcu odaları, restoran, kafeterya, konferans salonu, toplantı odası, antrenör odaları, antrenman salonları, fıtnıs salonu, eğitim sınıfları ve sağlık merkezi gibi altyapı sporcularının istifade edebileceği tüm olanaklar sunulacak.
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