Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe karıştı! Erol Bulut'tan 2 isme çizik

LEMOS ŞANSINI İYİ KULLANAMADI!

Milliyet'in haberine göre, büyük ümitlerle transfer edilen Mauricio Lemos, Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geliyor. Daha önce de kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiremeyen Uruguaylı futbolcu bu şansı da kullanamadı.