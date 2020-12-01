Haberler Galeri Spor Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe karıştı! Erol Bulut'tan 2 isme çizik

Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe karıştı! Erol Bulut'tan 2 isme çizik

Beşiktaş derbisinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de son haftalardaki kötü gidişin ardından radikal tedbirler alınıyor. Özellikle defans oyuncularının performansından memnun olmayan Erol Bulut'un derbide forma giyen 2 ismin üstünü çizdiği öğrenildi.

01.12.2020 13:07 - Son Güncelleme: 01.12.2020 13:07
Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe karıştı! Erol Bulut'tan 2 isme çizik

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiden puansız ayrılan sarı-lacivertliler teyakkuz haline geçti. İç sahada Konyaspor ve Beşiktaş'a karşı alınan üst üste mağlubiyetler camiada şok etkisi yaratırken önlemler alınmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe karıştı! Erol Bulut'tan 2 isme çizik

DEVREYE GİRDİLER!
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu derbi mağlubiyetinin ardından futbolcularla görüşme yaptı. Bulut, oyundan memnuniyetsizliğini dile getirirken Belözoğlu yeni oluşturulan bu kadronun ilerleyen süreçte daha iyi performans vereceğine inandığını belirtti.

Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe karıştı! Erol Bulut'tan 2 isme çizik

Sahaya sürdüğü ilk 11'den beklediği verimi alamayan ve takımın derbi performansı nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Erol Bulut bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe karıştı! Erol Bulut'tan 2 isme çizik

FATURA 2 YILDIZA KESİLDİ!
45 yaşındaki çalıştırıcı, takımının derbide 4 gol yemesinden sonra faturayı savunma oyuncularına kesti.

Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe karıştı! Erol Bulut'tan 2 isme çizik

LEMOS ŞANSINI İYİ KULLANAMADI!
Milliyet'in haberine göre, büyük ümitlerle transfer edilen Mauricio Lemos, Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geliyor. Daha önce de kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiremeyen Uruguaylı futbolcu bu şansı da kullanamadı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası çok konuşulacak hakem yorumu: Bu iş böyle gitmez
Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası çok konuşulacak hakem yorumu: Bu iş böyle gitmez