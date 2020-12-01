Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe karıştı! Erol Bulut'tan 2 isme çizik
Beşiktaş derbisinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de son haftalardaki kötü gidişin ardından radikal tedbirler alınıyor. Özellikle defans oyuncularının performansından memnun olmayan Erol Bulut'un derbide forma giyen 2 ismin üstünü çizdiği öğrenildi.
01.12.2020 13:07
- Son Güncelleme: 01.12.2020 13:07
DEVREYE GİRDİLER!
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu derbi mağlubiyetinin ardından futbolcularla görüşme yaptı. Bulut, oyundan memnuniyetsizliğini dile getirirken Belözoğlu yeni oluşturulan bu kadronun ilerleyen süreçte daha iyi performans vereceğine inandığını belirtti.
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