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Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi! Küfürler yağdırdı

Son haftalarda üst üste aldığı yenilgiler ile zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Beşiktaş derbisinde yedek soyunan, Perotti'nin sakatlığı sonrası oyuna dahil olan Caner Erkin'in maç sırasında sinirlerine hakim olamaması dikkat çekti. Tecrübeli sol bekin bir pozisyonda Fenerbahçe yedek kulübesinden gelen uyarılara ters cevap verdiği, bir başka pozisyonda ise sinirlerine hakim olamayarak küfürler yağdırdığı öğrenildi. İşte saha içinde yaşananlar...

01.12.2020 16:30 - Son Güncelleme: 01.12.2020 16:30
Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi! Küfürler yağdırdı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbiye yedek başlayan Caner Erkin, Diego Perotti'nin sakatlanmasının ardından 37. dakikada oyuna girdi.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi! Küfürler yağdırdı

Deneyimli futbolcu tansiyonu son derece yüksek geçen karşılaşmada oyuna girdikten sonra Fenerbahçe yedek kulübesinden gelen uyarılara ters cevap verdi. İşte derbide saha içinde yaşananlar...

Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi! Küfürler yağdırdı

"YİNE NE VAR"
Hürriyet'in haberine göre, Caner Erkin 2. yarıda korner atmaya giderken Fenerbahçe yedek kulübesinden gelen uyarılara arkasını dönmeden içinde 'Yine ne var' bulunan kelimelerle yanıt verdi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi! Küfürler yağdırdı

KORNERLER HEDEFE ULAŞMAYINCA KÜFÜRLER ETTİ
Agresif tavrını sürdüren 32 yaşındaki oyuncu, kullandığı kornerler hedefine ulaşmadığında da sinirli biçimde küfürler etti.

Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi! Küfürler yağdırdı

Gustavo da kart gördüğü pozisyonda Lemos'a 'Oyuna biraz kendini ver' dedi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi! Küfürler yağdırdı

YALÇIN'DAN HAKEME TEPKİ OZAN TUFAN'A DESTEK
Sergen Yalçın kulübeden takımını ateşlemeye gayret etti. 4. hakem ve maçın hakemiyle diyalogları sertleşince, sarı kart gördü.

Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi! Küfürler yağdırdı

Ozan ve Rosier arasındaki gerilimde sahaya giren Volkan Demirel, Ozan'ı belinden savurarak kenara aldı. O sırada Yalçın Fenerbahçe kulübesine kadar geldi ve Ozan'ın iki yanağından tutup konuşarak sakinleştirdi.

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