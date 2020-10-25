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Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de şok! 2 isim kadroda yok

Süper Lig'in 6'ıncı haftasının en kritik mücadelesinde Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Fenerbahçe, bordo-mavili ekibi yenerek zirve mücadelesini sürdürmek isterken; Trabzonspor ise kötü gidişe son vermek istiyor. Derbi öncesi Fenerbahçe cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Maça saatler kala 2 yıldız ismin kadroda olmayacağı öğrenildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

25.10.2020 11:56 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





