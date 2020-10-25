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Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de şok! 2 isim kadroda yok

Süper Lig'in 6'ıncı haftasının en kritik mücadelesinde Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Fenerbahçe, bordo-mavili ekibi yenerek zirve mücadelesini sürdürmek isterken; Trabzonspor ise kötü gidişe son vermek istiyor. Derbi öncesi Fenerbahçe cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Maça saatler kala 2 yıldız ismin kadroda olmayacağı öğrenildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

25.10.2020 11:56 - Son Güncelleme:
Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de şok! 2 isim kadroda yok

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maç öncesi sarı-lacivertli ekip, topladığı 11 puanla 2. sırada yer alıyor.

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Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de şok! 2 isim kadroda yok

Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan bordo-mavililer ise 5 puanla 16. sırada bulunuyor.

Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de şok! 2 isim kadroda yok

Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u uzun bir süredir mağlup edemiyor.

Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de şok! 2 isim kadroda yok

Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla alan Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de şok! 2 isim kadroda yok

Söz konusu 9 maçın 5'i berabere tamamlandı, 4'ünü ise Trabzonspor kazandı.

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