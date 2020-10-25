BB Erzurumspor - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için dikkat çeken yorum: Takımını her maç yalnız bırakıyor
Ligde 3 maçta 1 puan alan Galatasaray, kötü gidişe BB Erzurumspor deplasmanında "dur" dedi. Emre Kılınç ve Falcao'nun golleriyle 3 puanı cebine koyan sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de 3'üncülük koltuğuna oturdu. Zorlu maçın ardından spor yazarları kritik karşılaşmayı değerlendirdi ve tartışmalı pozisyonları yorumladı.
REHA KAPSAL - EŞİK!
Sarı-kırmızılıların, Erzurum deplasmanı öncesinde içinde bulunduğu ortam mental açıdan sağlıklı değildi. Bunun için hedef, lig yarışında erken de olsa 3 puan alıp kalan haftaların moral motivasyonu için çok önemliydi. Oyuna iyi başlayan ve defanstan hücum geçişlerini doğru yapan Galatasaray, skoru da buldu. Oyunu da rahat kontrol etmeye başladı. En önemli şey Belhanda'nın pas orgazisyonu ve hücuma taşımada katkısı vardı.
Daha fazla saha içinde sorumluluk alan ve aidiyet duygusuyla oynayan bir görüntü verdi. Marcao'nun uzun gelen topta rakibini döndürmesi ve hamleyi yanlış yapması penaltıya neden oldu. Bireysel hatayla da Erzurum oyuna ortak olmak istedi. Fakat maç boyunca planları yoktu. Üstünlük sağlama gibi amaçları da yoktu. Falcao atıldıktan sonra bir şeyler yapmak isteyen görüntüsü skoru değiştirmeye de yaramadı. Galatasaray özellikle Mariano'nun gidişiyle sağ kenarda oyun kurmada zorluk çektiği gibi ikili oyunlarla da başarılı olamıyor.
Taylan Antalyalı; genç, dinamik, iyi niyetli, fakat oyun kurucu pozisyonunda pozisyon bilgisi güçlü olmadığından özellikle hücum bağlantılarını yapamıyor. Saha içi organizasyonunda hücum bölgesinde daha bireysel oyunlar yerine, set hücumunda daha fazla organize olan ve çizilmiş setler üzerine oyun kurulması gerekir.
"TAKIMI OYNADIĞI HER MAÇ EKSİK BIRAKIYOR"
Radamel Falcao attığı golle, kalitesini göstermiş oldu. Yalnız golün haricinde fiziksel olarak da eksikleri görülüyor. Babel de attığı pas haricinde iyi iş yapmadı. Fabrika ayarlarından kurtulup takım için daha fazla katkı sağlaması gerekir. Ömer, takımı oynadığı her maç eksik bırakıyor.