BB Erzurumspor - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için dikkat çeken yorum: Takımını her maç yalnız bırakıyor

Daha fazla saha içinde sorumluluk alan ve aidiyet duygusuyla oynayan bir görüntü verdi. Marcao'nun uzun gelen topta rakibini döndürmesi ve hamleyi yanlış yapması penaltıya neden oldu. Bireysel hatayla da Erzurum oyuna ortak olmak istedi. Fakat maç boyunca planları yoktu. Üstünlük sağlama gibi amaçları da yoktu. Falcao atıldıktan sonra bir şeyler yapmak isteyen görüntüsü skoru değiştirmeye de yaramadı. Galatasaray özellikle Mariano'nun gidişiyle sağ kenarda oyun kurmada zorluk çektiği gibi ikili oyunlarla da başarılı olamıyor.