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Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Başkan Mustafa Cengiz'e flaş telefon!
Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Başkan Mustafa Cengiz'e flaş telefon!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Terim'in "Sanılmasın ki içerdeki ya da dışarıdakilerin niyetlerinin farkında değilim. Her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım!" sözlerinden yönetimden bazı isimlerin rahatsız olduğu iddia edildi. Yaşananların ardından Mustafa Cengiz'e flaş bir telefon geldi. İşte detaylar...
26.10.2020 11:46
- Son Güncelleme: 26.10.2020 11:46
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Büyükşehir Belediye BB. Erzurumspor maçından sonra yaptığı açıklamalar camianın gündemine bomba gibi düştü.
ALBAYRAK'A MESAJ MI?
"Bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım." Bu manşetleri süsleyen cümle ile Terim'in 'ortadan' ve herkesin üzerine alabileceği ucu açık bir ifadede bulunduğu belirtiliyor.
Florya'da kendisi çektirdiği fotoğrafı kulüp resmi sitesinden servis ettiren İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a karşı bir mesaj olduğu da düşünülebilir.
SEÇİM STARTI VERİLDİ!
Galatasaray'da bu açıklama ile seçim startının verildiği, Terim'in de Mustafa Cengiz ve yönetiminin yanında olmadığı çıkarımında bulunulabileceği ifade edildi.
GÖZLER TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ!
Galatasaray'da gözler Başkan Mustafa Cengiz'in salı günü düzenleyeceği toplantıya çevrildi. Yönetim kurulu toplantısından sonra basının karşısına çıkacak olan Cengiz'in tavrı ve açıklamaları bundan sonrası için belirleyici olacak.