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Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Başkan Mustafa Cengiz'e flaş telefon!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Terim'in "Sanılmasın ki içerdeki ya da dışarıdakilerin niyetlerinin farkında değilim. Her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım!" sözlerinden yönetimden bazı isimlerin rahatsız olduğu iddia edildi. Yaşananların ardından Mustafa Cengiz'e flaş bir telefon geldi. İşte detaylar...

26.10.2020 11:46 - Son Güncelleme: 26.10.2020 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





