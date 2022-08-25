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Trabzonspor-Kopenhag maçı sonrası dikkat çeken yazı: Geçen yıl olsa...

Son dakika Trabzonspor haberleri | Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Kopenhag'ı konuk eden Trabzonspor, 2-1'in rövanşında rakibine diş geçiremedi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın ardınan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Spor yazarları karşılaşma sonrası dikkat çeken tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...

25.08.2022 10:11 - Son Güncelleme: 25.08.2022 10:11
Trabzonspor-Kopenhag maçı sonrası dikkat çeken yazı: Geçen yıl olsa...

ZEKİ UZUNDURUKAN - TARAFTAR KADAR SAVAŞMADILAR!
Bunca yıldır statlarda maç izledim. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası izledim. Dün geceki kadar muhteşem bir tribün atmosferi görmedim. Top, Kopenhag'lı oyunculara gelince kulakları sağır eden bir ıslık sesi, oyun Trabzonspor'da iken inanılmaz bir coşku... Anlatılmaz yaşanır ancak.

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Trabzonspor-Kopenhag maçı sonrası dikkat çeken yazı: Geçen yıl olsa...

Bu atmosferde başlayan maçın hemen başında Djaniny ile kaçan gol, umutlarımızı artırdı. Kopenhag çok fizikli ve güçlü oyunculardan kurulu takım. Cornelius'un müthiş kafa vuruşunu Ryan tıpkı Djaniny'nin şutundaki gibi müthiş çıkardı. İlk maçta olduğu gibi dün de kornerlerde topu arka direkteki Daramy'ye servis etmeye çalıştılar.

Trabzonspor-Kopenhag maçı sonrası dikkat çeken yazı: Geçen yıl olsa...

Savunmanın önüne dörtlü setler kurmayı bu maçta da sürdürdüler. Abdülkadir Ömür bir türlü basit oynamayı öğrenemedi. Çok şey yapıyormuş gibi göründü ama hiçbir şey yapamadı.

Trabzonspor-Kopenhag maçı sonrası dikkat çeken yazı: Geçen yıl olsa...

Kopenhag oyunu çok soğuttu; Hollandalı hakem bu duruma göz yumdu. Bizim Kopenhag'da oynamamız gereken futbolu dün rakip oynadı. 0-0'ı çok iyi oynadılar ilk yarıda. Ve ilk yarıda sahanın en iyisi tribündeki taraftarlardı.

Trabzonspor-Kopenhag maçı sonrası dikkat çeken yazı: Geçen yıl olsa...

Evet ilk yarıda 3 net pozisyon bulduk ama yavaş oynadık. Cornelius'u topla buluşturamadık. Sol kanat hiç çalışmadı desek yeridir. Sahada bir oyun lideri yoktu. Bu kadar yumuşak bir orta saha ile gol bulmamız imkansızdı.

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