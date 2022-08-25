Trabzonspor-Kopenhag maçı sonrası dikkat çeken yazı: Geçen yıl olsa...
Son dakika Trabzonspor haberleri | Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Kopenhag'ı konuk eden Trabzonspor, 2-1'in rövanşında rakibine diş geçiremedi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın ardınan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Spor yazarları karşılaşma sonrası dikkat çeken tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...
25.08.2022 10:11 - Son Güncelleme: 25.08.2022 10:11
ZEKİ UZUNDURUKAN - TARAFTAR KADAR SAVAŞMADILAR!
Bunca yıldır statlarda maç izledim. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası izledim. Dün geceki kadar muhteşem bir tribün atmosferi görmedim. Top, Kopenhag'lı oyunculara gelince kulakları sağır eden bir ıslık sesi, oyun Trabzonspor'da iken inanılmaz bir coşku... Anlatılmaz yaşanır ancak.
Bu atmosferde başlayan maçın hemen başında Djaniny ile kaçan gol, umutlarımızı artırdı. Kopenhag çok fizikli ve güçlü oyunculardan kurulu takım. Cornelius'un müthiş kafa vuruşunu Ryan tıpkı Djaniny'nin şutundaki gibi müthiş çıkardı. İlk maçta olduğu gibi dün de kornerlerde topu arka direkteki Daramy'ye servis etmeye çalıştılar.