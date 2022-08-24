Galatasaray'da yaprak dökümü! 4 isim topun ağzında
Takıma yaptığı takviyeler ile dünya kamuoyunda dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başlıyor. Geçtiğimiz sezon orta sahada sıkıntılar yaşayan ve transfer döneminde özellikle bu mevkiyi güçlendiren sarı kırmızılılarda, forma şansı kalmayan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan takımdan ayrılmak üzere. İşte detaylar...
24.08.2022 18:54 - Son Güncelleme: 24.08.2022 18:54
Geride bıraktığımız sezonda orta sahada istenilen performansı asla alamayan ve sezon başında Sergio Oliveira, Fredrik Midstjö ve Lucas Torreira ile anlaşma sağlayan Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor.
Orta sahada oynama şansı sıfıra inen Taylan Antalyalı ile Berkan Kutlu, bu gelişmenin ardından kulüp aramaya başladı.
Taylan Antalyalı'ya Ankaragücü, Alanya ve Gaziantep FK ciddi şekilde talip oldu. Kulüpler tekliflerini iletti.
Galatasaray yönetiminden Erden Timur ile görüşen Berkan Kutlu da takımdan ayrılmak istediğini iletti.