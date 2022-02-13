Trabzonspor - Konyaspor muhtemel 11'ler! Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman? Hangi kanalda?
Trabzonspor - Konyaspor muhtemel 11'ler! Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Bordo-mavililer 41 bin kişilik koroyu arkasına alacak. Süper Lig'de haftanın en önemli maçı bugün Akyazı'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak. Trabzonspor 1 maç fazlasıyla Konyaspor'un 9 puan önünde yer alıyor. Fırtına'nın hedefi bugün de 3 puan alarak zirve yarışında iyice yalnız kalmak. Teknik direktör Avcı öğrencilerine "Sabırlı oynayın" talimatı verdi. İşte dev maç öncesi takımların muhtemel 11'leri...
Bir tarafta bu sezon Süper Lig'i kasıp kavuran Trabzonspor, diğer yanda Anadolu'nun yükselen güçlü sesi Konyaspor. Puan cetvelinde 1 maç fazlası bulunan bordo-mavililer en yakın takipçisi olan Konyaspor'un 9 puan önünde yer alıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin tek hedefi Şenol Güneş Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadeleden 3 puan çıkarmak. Böylece en yakın takipçisiyle de puan farkı açılacak ve şampiyonluk yarışında önemli bir viraj dönülmüş olacak.
BRUNO PERES CEZALI, 4 İSİM SINIRDA
Trabzonspor'da Bruno Peres kırmızı kart cezalısı olduğu için bugünkü Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Brezilyalı sağ bekin yerine sezonun jokeri Dorukhan Toköz'ün çekilmesi bekleniyor. Ayrıca Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas ve Djaniny sarı kart sınırında bulunuyor. Kart görmeleri halinde Alanyaspor deplasmanını kaçıracaklar. Abdullah Avcı, sınırındaki oyuncularına uyarılarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı "Pozisyon gereği karta bir şey demem ama hakemle veya rakiple tartışarak bizi bir sonraki maçta yalnız bırakmayın" dedi.