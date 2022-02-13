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LeBron James 44 bin 157 sayıyla NBA'de sayı rekoru kırdı

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, Kerim Abdülcabbar'a ait normal sezon ve play-off'lar toplamında en fazla sayı atan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu rekorunu kırdı.

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13.02.2022 11:58 - Son Güncelleme: 13.02.2022 11:59
LeBron James 44 bin 157 sayıyla NBA’de sayı rekoru kırdı

37 yaşındaki James, 4'er kez NBA şampiyonu, normal sezonun en değerli oyuncusu ve final serisinin en değerli oyuncusu olduğu kariyerindeki başarılara bir yenisini ekledi.

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LeBron James 44 bin 157 sayıyla NBA’de sayı rekoru kırdı

7 bin 631 sayıyla NBA Play-off'ları tarihinin en skorer ismi James, 117-115 kaybettikleri Golden State Warriors maçında 26 sayı kaydederek normal sezon sayı toplamını 36 bin 526'ya çıkardı.

LeBron James 44 bin 157 sayıyla NBA’de sayı rekoru kırdı

Normal sezon ve play-off'lardaki toplam sayısını 44 bin 157'ye yükselten James, Kerim Abdülcabbar'ı (44 bin 149 sayı) geride bırakarak bu alandaki rekoru da ele geçirdi.

LeBron James 44 bin 157 sayıyla NBA’de sayı rekoru kırdı

Bu istatistikte James ve Abdülcabbar'ı, Karl Malone (41 bin 689), Kobe Bryant (39 bin 283) ve Michael Jordan (38 bin 279) izliyor.

LeBron James 44 bin 157 sayıyla NBA’de sayı rekoru kırdı
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