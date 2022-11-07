Trabzonspor-Konyaspor maçı sonrası TAKVİM yazarından yıldız futbolcuya şok eleştiri: O ismi boş bıraktı

PLANSIZ KADRO

İkinci yarı Ömür'ün yerine orijinal kanat Yusuf Erdoğan. Konya, Yusuf'a atılacak topları hiç önemsemedi ve o alanı neredeyse boş bıraktı. Neden mi? Nedenini Yusuf'un oyunu izah ediyordu zaten... Abdullah Avcı bu durumu fark edince ki bana göre geç de kaldı Denswill'i dışarı aldı Yusuf Erdoğan'ı sol beke çekti, yine devşirme kanat Djaniny sağ önde görev aldı.

Kısacası, orijinal mevkisinde oynayan kaleci hariç 7 oyuncu vardı. Abdullah Avcı'lı Trabzonspor'da ilk kez bu sezon böylesine plansız bir kadro oluşturuldu.

Ve bu durum hem oyun hem de oyuncu profilleri olarak ciddi sorunlar yaratırken, maliyet açısından da Bordo Mavililerin kasasını hayli zorlayacak gibi duruyor.