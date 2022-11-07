Manchester United'in yıldızı Cristiano Ronaldo çileden çıktı! Aston Villa'nın dev stoperi Mings'i yere serdi
Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo çileden çıktı. Portekizli yıldız maçın 60'ıncı dakikasında Aston Villa'lı oyuncu Mings ile arasında yaşadığı ikili mücadelede sinir krizi geçirdi. Bu görüntüler, yıldız futbolcunun hayranlarını büyük bir üzüntüyü sokarken, Ronaldo'nun kariyerindeki düşüşü de gözler önüne serdi.
07.11.2022 01:27 - Son Güncelleme: 07.11.2022 01:35
Futbol tarihinin en büyük yıldızları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, son yıllarda büyük bir düşüş içerisinde. Portekizli yıldız, geçtiğimiz sezon geri döndüğü Manchester United'da kötü günler geçiriyor.
Geçtiğimiz günlerde büyük bir şok yaşayarak kadro dışı kalan Ronaldo, 15. haftada oynanan Aston Villa maçına kaptan olarak ilk 11'de başladı. Ancak bu maçta da Ronaldo için işler iyi gitmedi.
Haftaya maç eksiğiyle 5. sırada başlayan Manchester United, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Aston Villa'ya konuk oldu.
Aston Villa, Bailey'nin 7, Digne'nin 11 ve Ramsey'in 49. dakikadaki golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Ramsey, 45. dakikada da topu kendi ağlarına gönderdi.