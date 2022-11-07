Son dakika Galatasaray haberleri... Aslan rakiplerini solladı! Yok böyle taraftar!
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray'ı taraftarı hiçbir maçta yalnız bırakmıyor. Sarı-Kırmızılılar bu sezon iç sahadaki tüm maçlarda müthiş bir taraftar desteğiyle oynadı.
Galatasaray taraftarı, sezon başında yapılan transferler sonrası şampiyonluk özleminin sona ereceği görüşünde birleşti ve takımlarına destek vermeye devam etti. Cimbom, NEF Stadı'nda muhteşem taraftar desteğiyle rakiplerini adeta boğuyor.
Süper Lig'de bu sezon en çok seyircili ilk 5 maç baktığımız zaman ise ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. İlk 5 sırada Galatasaray'ın NEF Stadı'nda oynadığı maçları görüyoruz. Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde tribünlerde 50.237 biletli taraftar vardı. Cimbom ezeli rakibine karşı neredeyse kapalı gişe oynadı.
Aslan'ın Konyaspor ile oynadığı maçta 46.925 taraftar tribünlerden takımlarına destek verdi. Galatasaray-Giresunspor maçında ise 45.152 Sarı-Kırmızılı taraftar mücadeleyi büyük bir heyecanla izledi. Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada 44.256, Gaziantep FK maçında ise 43.783 taraftar heyecana ortak oldu.
Son olarak 2018-2019 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da taraftarlar şampiyonluk özleminin dinmesi için teknik direktör Okan Buruk ve öğrencilerine büyük destek oluyorlar.
Kazanılan maçlardan sonra futbolcular ve taraftarlar tek yürek oluyorlar. Galatasaray söz konusu 5 maçta 3 galibiyet alırken, Giresunspor'a kaybetti ve Alanyaspor ile berabere kaldı.