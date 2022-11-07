Son dakika Galatasaray haberleri... Aslan rakiplerini solladı! Yok böyle taraftar!

Süper Lig'de bu sezon en çok seyircili ilk 5 maç baktığımız zaman ise ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. İlk 5 sırada Galatasaray'ın NEF Stadı'nda oynadığı maçları görüyoruz. Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde tribünlerde 50.237 biletli taraftar vardı. Cimbom ezeli rakibine karşı neredeyse kapalı gişe oynadı.