Trabzonspor'un "deprem" temalı koreografisi dünyada gündem oldu: Hayatımda gördüğüm en iyisi

TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE!

Bugün Türk takımı Trabzonspor, yıkıcı deprem felaketinde yardıma gelen kurtarma ekipleri için bir koreografi hazırladı.

Koreografide kurtarma çalışmaları sırasında ölen Meksika arama kurtarma ekibi köpeği Proteo da yer aldı.