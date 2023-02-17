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Haberler Spor Trabzonspor'un "deprem" temalı koreografisi dünyada gündem oldu: Hayatımda gördüğüm en iyisi

Trabzonspor'un "deprem" temalı koreografisi dünyada gündem oldu: Hayatımda gördüğüm en iyisi

Son dakika Trabzonspor haberleri | UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor evinde İsviçre temsilcisi Basel ile karşı karşıya geldi. Gelirleri depremzedelere aktarılacak maç için taraflı tarafsız herkes tribündeki yerini alırken, bordo-mavili ekibin hazırladığı koreografi dünyada gündem oldu.

17.02.2023 09:58 - Son Güncelleme: 17.02.2023 10:34
Trabzonspor’un deprem temalı koreografisi dünyada gündem oldu: Hayatımda gördüğüm en iyisi

Trabzonspor tribünlerinde çok güzel bir koreografi.

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Trabzonspor’un deprem temalı koreografisi dünyada gündem oldu: Hayatımda gördüğüm en iyisi

Basel maçı öncesi Trabzonspor taraftarlarından, deprem felaketi sonrası yardıma gelen kurtarma ekipleri şerefine hazırlanmış etkileyici bir koreografi.

Trabzonspor’un deprem temalı koreografisi dünyada gündem oldu: Hayatımda gördüğüm en iyisi

TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE!
Bugün Türk takımı Trabzonspor, yıkıcı deprem felaketinde yardıma gelen kurtarma ekipleri için bir koreografi hazırladı.
Koreografide kurtarma çalışmaları sırasında ölen Meksika arama kurtarma ekibi köpeği Proteo da yer aldı.

Trabzonspor’un deprem temalı koreografisi dünyada gündem oldu: Hayatımda gördüğüm en iyisi

Trabzonspor taraftarları, Basel'le oynayacakları Avrupa mücadelesi öncesi, yaşanan trajik deprem sonrası yardıma koşan kurtarma ekiplerine bir koreografi ile teşekkür etti.

Trabzonspor’un deprem temalı koreografisi dünyada gündem oldu: Hayatımda gördüğüm en iyisi

Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'le karşılaşacakları maç öncesi Trabzonspor taraftarları, deprem sonrası Türkiye'ye gelerek yardım eden kurtarma ekiplerine hazırladıkları muhteşem koreografiyle jest yaptı.

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