Trabzonspor'un "deprem" temalı koreografisi dünyada gündem oldu: Hayatımda gördüğüm en iyisi
Son dakika Trabzonspor haberleri | UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor evinde İsviçre temsilcisi Basel ile karşı karşıya geldi. Gelirleri depremzedelere aktarılacak maç için taraflı tarafsız herkes tribündeki yerini alırken, bordo-mavili ekibin hazırladığı koreografi dünyada gündem oldu.
Basel maçı öncesi Trabzonspor taraftarlarından, deprem felaketi sonrası yardıma gelen kurtarma ekipleri şerefine hazırlanmış etkileyici bir koreografi.
TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE!
Bugün Türk takımı Trabzonspor, yıkıcı deprem felaketinde yardıma gelen kurtarma ekipleri için bir koreografi hazırladı.
Koreografide kurtarma çalışmaları sırasında ölen Meksika arama kurtarma ekibi köpeği Proteo da yer aldı.
Trabzonspor taraftarları, Basel'le oynayacakları Avrupa mücadelesi öncesi, yaşanan trajik deprem sonrası yardıma koşan kurtarma ekiplerine bir koreografi ile teşekkür etti.
Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'le karşılaşacakları maç öncesi Trabzonspor taraftarları, deprem sonrası Türkiye'ye gelerek yardım eden kurtarma ekiplerine hazırladıkları muhteşem koreografiyle jest yaptı.