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Haberler Spor Galatasaray yönetiminden Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftarları heyecanlandıran gelişme

Galatasaray yönetiminden Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftarları heyecanlandıran gelişme

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de transfer sezonunun en flaş ekibi olan Galatasaray'da taraftarlar bir süredir Cristiano Ronaldo ismini konuşuyordu. Sarı-kırmızılı yönetimden Portekizli süperstarın transferiyle ilgili resmi bir açıklama geldi. İşte detaylar...

11.10.2022 15:55 - Son Güncelleme: 11.10.2022 15:55
Galatasaray yönetiminden Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftarları heyecanlandıran gelişme

Juan Mata, Mertens ve Icardi gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da Cristiano Ronaldo iddiaları büyük yankı uyandırdı.

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Galatasaray yönetiminden Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftarları heyecanlandıran gelişme

Manchester United'da aradığını bulamayan Portekizli dünya yıldızı takımdan ayrılma kararı aldı.

Galatasaray yönetiminden Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftarları heyecanlandıran gelişme

Transferde hayallerine sınır çizmeyen sarı-kırmızılılarda Ronaldo ismi camiada heyecan yarattı.

Galatasaray yönetiminden Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftarları heyecanlandıran gelişme

Dünya basınında da geniş yer bulan bu transfer iddiaları taraftarların da oldukça ilgisini çekti.

Galatasaray yönetiminden Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftarları heyecanlandıran gelişme

Portekizli süperstarı kadroda görmek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyayı birbirine kattı.

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