Galatasaray yönetiminden Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftarları heyecanlandıran gelişme
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de transfer sezonunun en flaş ekibi olan Galatasaray'da taraftarlar bir süredir Cristiano Ronaldo ismini konuşuyordu. Sarı-kırmızılı yönetimden Portekizli süperstarın transferiyle ilgili resmi bir açıklama geldi. İşte detaylar...
11.10.2022 15:55 - Son Güncelleme: 11.10.2022 15:55
Juan Mata, Mertens ve Icardi gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da Cristiano Ronaldo iddiaları büyük yankı uyandırdı.