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Spor camiasından İzmir'deki 6.6'lık deprem sonrası"geçmiş olsun" mesajları

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yaşanan afet sonrası federasyonlar ve kulüpler, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

30.10.2020 18:24 - Son Güncelleme: 30.10.2020 18:24
Spor camiasından İzmir'deki 6.6'lık deprem sonrasıgeçmiş olsun mesajları

Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle federasyonlar ve spor kulüplerinden "geçmiş olsun" mesajları geldi.

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Spor camiasından İzmir'deki 6.6'lık deprem sonrasıgeçmiş olsun mesajları

O mesajlardan bazıları şöyle;

Spor camiasından İzmir'deki 6.6'lık deprem sonrasıgeçmiş olsun mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu

"Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Spor camiasından İzmir'deki 6.6'lık deprem sonrasıgeçmiş olsun mesajları

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Ege Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Spor camiasından İzmir'deki 6.6'lık deprem sonrasıgeçmiş olsun mesajları

Hidayet Türkoğlu

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