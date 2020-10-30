Spor camiasından İzmir'deki 6.6'lık deprem sonrasıgeçmiş olsun mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu

"Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."