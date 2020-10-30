Spor camiasından İzmir'deki 6.6'lık deprem sonrasıgeçmiş olsun mesajları

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Spor camiasından İzmir'deki 6.6'lık deprem sonrası"geçmiş olsun" mesajları
Spor camiasından İzmir'deki 6.6'lık deprem sonrası"geçmiş olsun" mesajları
AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yaşanan afet sonrası federasyonlar ve kulüpler, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
30.10.2020 18:24
- Son Güncelleme: 30.10.2020 18:24
Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle federasyonlar ve spor kulüplerinden "geçmiş olsun" mesajları geldi.
O mesajlardan bazıları şöyle;
Türkiye Futbol Federasyonu
"Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Türkiye Basketbol Federasyonu
"Ege Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."