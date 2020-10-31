Galatasaraylı Emre Kılınç'ın Fenerbahçe itirafı ortalığı salladı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Hiç kuşkusuz transfer dönemi ve öncesinin en çok konuşulan isimleri Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş oldu. Demir Grup Sivasspor formasıyla gösterdiği başarılı performanslarla göz dolduran Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş devlerin iştahını kabarttı. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bir transfer savaşına sokan ikiliden Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'yi tercih ederken, Emre Kılınç Galatasaray'ın yolunu tuttu. Hal böyle oluna Emre Kılınç hakkında her detay merak edilir oldu. Araştırma yapanlarsa Emre Kılınç'ın bir röportajındaki Fenerbahçe itirafıyla karşılaştı. Emre Kılınç'ın bu sözleri sizi çok şaşırtacak.
Kenan Karaman
Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.
Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig'i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;
"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga'da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye'de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."