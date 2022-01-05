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Haberler Spor Trabzonspor Kaan Ayhan’a kancayı taktı! Abdullah Avcı devrede

Trabzonspor Kaan Ayhan’a kancayı taktı! Abdullah Avcı devrede

Süper Lig'de açık ara liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk özlemine bu sezon vermek isteyen Trabzonspor transferde oldukça yoğun bir mesai harcıyor. Sassuolo'nun yıldız oyuncusu Kaan Ayhan'ı transfer etmek için İtalyan ekibiyle pazarlıklarına devam eden ve rakamı daha da artıran Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı da transfer çalışmalarına dahil oldu.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
05.01.2022 11:34 - Son Güncelleme: 05.01.2022 11:35
Trabzonspor Kaan Ayhan’a kancayı taktı! Abdullah Avcı devrede

Süper Lig'de açık ara liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk özlemine bu sezon vermek isteyen Trabzonspor transferde oldukça yoğun bir mesai harcıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor Kaan Ayhan’a kancayı taktı! Abdullah Avcı devrede

Gürcü sol bek İrakli Azarovi'yi Trabzon'a getiren, Başakşehir'in yıldızı Edin Visca ile anlaşma sağlayan Bordo-Mavililer gözünü bir başka yıldız Kaan Ayhan'a dikti.

Trabzonspor Kaan Ayhan’a kancayı taktı! Abdullah Avcı devrede

Sassuolo'nun yıldız oyuncusu Kaan Ayhan'ı transfer etmek için İtalyan ekibiyle pazarlıklarına devam eden ve rakamı daha da artıran Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı da transfer çalışmalarına dahil oldu.

Trabzonspor Kaan Ayhan’a kancayı taktı! Abdullah Avcı devrede

Trabzonspor'un transfer ettiği her oyuncuyla görüşme yapan Abdullah hocanın Kaan Ayhan ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmeden iki tarafın da mutlu ayrıldığı belirtildi.

Trabzonspor Kaan Ayhan’a kancayı taktı! Abdullah Avcı devrede

Abdullah Avcı'nın milli yıldıza Trabzonspor'daki hedeflerini, oyun yapısını ve kendisiyle ilgili düşündüklerini aktardığı bildirildi.

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