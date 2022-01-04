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Doha'da oynanacak Süper Kupa Finali öncesi Beşiktaş'ta yerli oyuncu krizi!

TFF Süper Kupa Finali'nde yarın Katar'ın başkenti Doha'da Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Covid-19'a yakalanan çokluğu can sıkıyor. Hasta olan 8 oyuncunun 7'sinin yerli olması ise Antalya maçı öncesi işleri zorlaştırıyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
04.01.2022 18:24 - Son Güncelleme: 04.01.2022 18:33
Doha’da oynanacak Süper Kupa Finali öncesi Beşiktaş’ta yerli oyuncu krizi!

Beşiktaş'ta yarın Katar'da Antalyaspor ile oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesinde büyük bir kadro sıkıntısı yaşanıyor.

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Doha’da oynanacak Süper Kupa Finali öncesi Beşiktaş’ta yerli oyuncu krizi!

Siyah-Beyazlılar'da ilk olarak Oğuzhan Özyakup Covid-19'a yakalanırken, ardından Necip Uysal, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Serdar Saatçı ve Güven Yalçın'ın üst solunum yolu rahatsızlığı sebebiyle Antalya maçında forma giyemeyeceği açıklanmıştı.

Doha’da oynanacak Süper Kupa Finali öncesi Beşiktaş’ta yerli oyuncu krizi!

Siyah-Beyazlılar'da bugün iki futbolcunun daha testinin pozitif sonuçlandığı ve bu isimlerin Ghezzal ile Mehmet Topal olduğu ortaya çıktı.

Doha’da oynanacak Süper Kupa Finali öncesi Beşiktaş’ta yerli oyuncu krizi!

Mehmet Topal'ın da kadrodan çıkarılmasıyla Kartal'da büyük bir yerli oyuncu krizi patlak verdi.

Doha’da oynanacak Süper Kupa Finali öncesi Beşiktaş’ta yerli oyuncu krizi!

ERSİN, RIDVAN, UMUT VE KENAN DIŞINDA...
Kupa finali için kadrosuna altyapıdan birçok ismi takviye eden Siyah-Beyazlılar'da kadroda kaleci Ersin Destanoğlu ile birlikte Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş ve Kenan Karaman dışında Süper Lig tecrübesi bulunan yerli oyuncu yer almıyor.

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