Doha'da oynanacak Süper Kupa Finali öncesi Beşiktaş'ta yerli oyuncu krizi!
TFF Süper Kupa Finali'nde yarın Katar'ın başkenti Doha'da Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Covid-19'a yakalanan çokluğu can sıkıyor. Hasta olan 8 oyuncunun 7'sinin yerli olması ise Antalya maçı öncesi işleri zorlaştırıyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
04.01.2022 18:24
- Son Güncelleme: 04.01.2022 18:33
Beşiktaş'ta yarın Katar'da Antalyaspor ile oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesinde büyük bir kadro sıkıntısı yaşanıyor.
Siyah-Beyazlılar'da ilk olarak Oğuzhan Özyakup Covid-19'a yakalanırken, ardından Necip Uysal, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Serdar Saatçı ve Güven Yalçın'ın üst solunum yolu rahatsızlığı sebebiyle Antalya maçında forma giyemeyeceği açıklanmıştı.