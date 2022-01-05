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Haberler Spor Fenerbahçeli Mesut Özil Google'da zirvede! 2021'in en çok aranan ve konuşulan ismi

Fenerbahçeli Mesut Özil Google'da zirvede! 2021'in en çok aranan ve konuşulan ismi

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk devrede lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalırken yıldız oyuncusu liderliği kaptırmadı. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, internet ve sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
05.01.2022 17:54 - Son Güncelleme: 05.01.2022 17:55
Fenerbahçeli Mesut Özil Google’da zirvede! 2021’in en çok aranan ve konuşulan ismi

Google Türkiye'de 2021 yılında spor kategorisinde en çok aranan isimlerin başında Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil geliyor.

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Fenerbahçeli Mesut Özil Google’da zirvede! 2021’in en çok aranan ve konuşulan ismi

İkinci sırada voleybol yaşantısını İtalya'da sürdüren Ebrar Karakurt, 3. sırada ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas yer aldı.

Fenerbahçeli Mesut Özil Google’da zirvede! 2021’in en çok aranan ve konuşulan ismi

Listenin 4. sırasında bir başka Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci bulunuyor. Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic 5., bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli yıldız Gedson Fernandes ise 6. sırada kendisine yer buldu. 7. sırada ise Zehra Güneş yer aldı.

Fenerbahçeli Mesut Özil Google’da zirvede! 2021’in en çok aranan ve konuşulan ismi

Listede futbolcuların dışında yıldız voleybolcuların bulunması da dikkat çekti.

Fenerbahçeli Mesut Özil Google’da zirvede! 2021’in en çok aranan ve konuşulan ismi

Google Türkiye'de 2021 yılında spor kategorisinde en çok aranan isimler:

1- Mesut Özil

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