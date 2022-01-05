Fenerbahçeli Mesut Özil Google’da zirvede! 2021’in en çok aranan ve konuşulan ismi

Listenin 4. sırasında bir başka Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci bulunuyor. Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic 5., bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli yıldız Gedson Fernandes ise 6. sırada kendisine yer buldu. 7. sırada ise Zehra Güneş yer aldı.



