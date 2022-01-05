Fenerbahçeli Mesut Özil Google'da zirvede! 2021'in en çok aranan ve konuşulan ismi
Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk devrede lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalırken yıldız oyuncusu liderliği kaptırmadı. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, internet ve sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
05.01.2022 17:54
- Son Güncelleme: 05.01.2022 17:55
Google Türkiye'de 2021 yılında spor kategorisinde en çok aranan isimlerin başında Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil geliyor.
Listenin 4. sırasında bir başka Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci bulunuyor. Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic 5., bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli yıldız Gedson Fernandes ise 6. sırada kendisine yer buldu. 7. sırada ise Zehra Güneş yer aldı.