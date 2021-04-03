Trabzonspor golcü futbolcu Fode Koita transferinde mutlu sona çok yakın

ÖMER ÜRÜNDÜL'DEN FLAŞ YORUM: "TRABZONSPOR'A ÇOK FAYDALI OLUR"

Koita benim görüşüme göre iyi bir santrfor… İlk geldiğinde de Kasımpaşa'da çok başarılıydı. Ancak ağır bir sakatlık geçirdi ve uzun süre oynamadı. Sonra iyileşince yeniden forma şansı buldu.