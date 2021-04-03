Trabzonspor golcü futbolcu Fode Koita transferinde mutlu sona çok yakın
Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iddialı ekibi Trabzonspor, Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki golcüsü Fode Koita transferinde mutlu sona çok yakın. Gineli Fode Koita, sezon başına 800 bin Euro'dan 3 yıllık öneriyi beğendi. Trabzonspor yönetimi, transfere ilişkin son detayları görüşmek için Fode Koita'nın menajerini Trabzon'a davet etti. Gineli santrforun teklifi gayet makul bulduğu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzon'a gitmesi beklenen menajeriyle burada son detayların konuşulup anlaşmaya varılması bekleniyor.
03.04.2021 10:50
- Son Güncelleme: 03.04.2021 10:50
Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna katamadığı Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki forveti Koita ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
Sabah'ta yer alan habere göre oyuncunun menajerini, yapılan görüşmeleri detaylandırmak için Trabzon'a davet eden bordo-mavililer, Koita'ya imza parası olmadan 800 bin Euro ve 3 yıllık sözleşme teklif etti.
Gineli santrforun bu teklifi gayet makul bulduğu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelmesi beklenen menajeriyle burada son detayların konuşulup anlaşmaya varılması bekleniyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL'DEN FLAŞ YORUM: "TRABZONSPOR'A ÇOK FAYDALI OLUR"
Koita benim görüşüme göre iyi bir santrfor… İlk geldiğinde de Kasımpaşa'da çok başarılıydı. Ancak ağır bir sakatlık geçirdi ve uzun süre oynamadı. Sonra iyileşince yeniden forma şansı buldu.
Bence şu andaki en büyük dezavantajı maç ve fiziksel eksikliği. Eğer sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirirse Trabzonspor'a çok faydalı olur diye düşünüyorum.