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Galatasaray zorlu deplasmanda! Fatih Terim'den Hatayspor'a karşı sürpriz 11

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında büyük önem taşıyan Hatayspor mücadelesi öncesinde Aslan'da ciddi eksikler var. Cezası nedeniyle Fatih Terim kulübede yer alamayacak. Ayrıca sakatlıklar, cezalar ve koronavirüs karantinası sebebiyle 6 oyuncu da Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek. Zirve yarışını yakında ilgilendiren maçta Terim'in nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak konusu olmuştu. İşte karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler.

03.04.2021 10:59 - Son Güncelleme: 03.04.2021 10:59
Galatasaray zorlu deplasmanda! Fatih Terim'den Hatayspor'a karşı sürpriz 11

Süper Lig'de son 4 haftada çıktığı maçlarda 8 puan yitiren sarı-kırmızılılar bugün ligin flaş ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray zorlu deplasmanda! Fatih Terim'den Hatayspor'a karşı sürpriz 11

1 maç eksiği olan Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde yer alan Galatasaray bu kritik randevuda 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Galatasaray zorlu deplasmanda! Fatih Terim'den Hatayspor'a karşı sürpriz 11

Zirve yarışında büyük önem taşıyan Hatayspor mücadelesi öncesinde Aslan'da ciddi eksikler var. Cezası nedeniyle Fatih Terim kulübede yer alamayacak.

Galatasaray zorlu deplasmanda! Fatih Terim'den Hatayspor'a karşı sürpriz 11

Ayrıca sakatlıklar, cezalar ve koronavirüs karantinası sebebiyle 6 oyuncu da Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.


Galatasaray zorlu deplasmanda! Fatih Terim'den Hatayspor'a karşı sürpriz 11

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Fatih Terim, kulübede yer alamayacağı Hatayspor karşılaşması öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Usta çalıştırıcı,"Sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyoruz. Bunu kazanırsak yolumuz açılacak.