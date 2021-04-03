Galatasaray zorlu deplasmanda! Fatih Terim'den Hatayspor'a karşı sürpriz 11
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında büyük önem taşıyan Hatayspor mücadelesi öncesinde Aslan'da ciddi eksikler var. Cezası nedeniyle Fatih Terim kulübede yer alamayacak. Ayrıca sakatlıklar, cezalar ve koronavirüs karantinası sebebiyle 6 oyuncu da Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek. Zirve yarışını yakında ilgilendiren maçta Terim'in nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak konusu olmuştu. İşte karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler.
03.04.2021 10:59
- Son Güncelleme: 03.04.2021 10:59