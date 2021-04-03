SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yaz operasyonu! 6 ismin bileti kesilirken altyapıdan süper genç yetenek geliyor
Son dakika haberi! Fenerbahçe kısa süre önce altyapıda adeta bir devrime gitmiş ve Türkiye'den önemli yetenekleri bularak kadrosuna dahil etmeye başlamıştı. Bu isimlerden Arda Güler'in, teknik sorumlu Emre Belözoğlu tarafından idmanlara çıkarılmasıyla beraber Mikael Askarov'un performansının da zirve yaptığı ifade edildi. Öte yandan Fenerbahçe'de haziran ayında beklentileri karşılayamayan bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Samatta, Sosa, Novak, Cisse, Lemos ve Harun'un kaml a şansı düşük
03.04.2021 12:30
- Son Güncelleme: 03.04.2021 12:30
Kazak yetkililerin sosyal medyada keşfedip kadroya dahil ettikleri 18 yaşındaki sol bek, ilk milli tecrübesinde izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Kazakistan U21 Milli Takımı'nda turnuvanın öne çıkan isimlerinden olduğu değerlendirilmesi yapılan Fenerbahçeli futbolcunun, cesur oyunu ve sık ileri çıkışlarının beğeni topladığı öğrenildi.
FENERBAHÇE'DE 6 İSMİN BİLETİ KESİLDİ!
Öte yandan Fenerbahçe'de yeni sezonda takımda düşünülmeyen 6 isimle yollar ayrılıyor. Erol Bulut'un ardından Sarı-lacivertli takımın başına geçen Emre Belözoğlu, kararını verdi. Takımdaki düşük performansları nedeniyle eleştiri toplayan bu oyuncular için her türlü teklife açık olan Fenerbahçe, yeni sezonda 6 oyuncuyu kadroda düşünmüyor.