SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yaz operasyonu! 6 ismin bileti kesilirken altyapıdan süper genç yetenek geliyor

Altyapıdan son dönemde birçok önemli yeteneği çıkaran Fenerbahçe'de yeni bir isim daha gündemde duruyor.



Milli takım döneminde Kazakistan U21 takımına ilk kez davet edilen sarı-lacivertlilerin U19 takımı oyuncusu Mikael Askarov, dikkat çekmeye devam ediyor.

