Trabzonspor - Giresunspor maçı sonrası hakeme şok eleştiri: Keşke teste sokabilsek

Trabzonspor son iki haftada 4 puan kaybetti, yine de ciddi bir puan avantajı ile lider. Bordo-mavililerde teknik heyetin, futbolcuların, yönetimin, en önemlisi de taraftarlarıyla beraber tüm şehrin de sakin olması, panik yapmaması gerekir. Takımlarına şimdi daha fazla sahip çıkıp, onları baskı altına sokmamaları gerekli. Çünkü takımı buralara bu oyuncular getirdi, bundan sonra da aynı oyuncularla yürümeye devam edeceklerini unutmamaları gerekir.